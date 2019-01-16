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16/01/2019 11:05

【駐滬專電】上海將推不良醫療機構退出機制

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市衛健委日前召開的新聞發布會指，
為扶持高水平社會辦醫品牌化發展，上海通過第三方評價，評選出６２家星級品牌社會辦醫機構
，未來還將通過星級評選，促進社會辦醫提高服務水平和質量。
　　下一步，上海將推進新修訂的《醫療機構不良執業行為記分管理辦法》、《醫師不良執業行
為記分管理辦法》，形成不良醫療機構、不良執業人員的退出機制。

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