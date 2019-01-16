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16/01/2019 14:43

【駐滬專電】浦發銀行攜渣打銀行支持一帶一路項目

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》浦發銀行（滬：６０００００）日前與渣
打銀行在滬簽署《「一帶一路」戰略合作備忘錄》。雙方將在「一帶一路」倡議下加強合作，尤
其在亞洲、中東和非洲地區國家，以服務兩家銀行客戶的國際化發展需求開展深度全面合作，通
過銀團、聯合債券承銷、貿易融資、全球現金管理及金融市場等業務合作共同發展，力推人民幣
國際化，共同支持「一帶一路」領域項目。

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