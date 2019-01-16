《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》人行上海總部今日召開２０１９年上海貨
幣信貸工作會議，對２０１９年上海貨幣信貸工作進行部署，要求不折不扣落實好逆周期的總量
調節政策，切實用好再貸款、定向降準等貨幣政策工具，進一步加大對民營、小微等實體經濟支
持力度。
16/01/2019 17:14
【駐滬專電】人行上海總部：切實用好再貸款、定向降準等工具
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》人行上海總部今日召開２０１９年上海貨
幣信貸工作會議，對２０１９年上海貨幣信貸工作進行部署，要求不折不扣落實好逆周期的總量
調節政策，切實用好再貸款、定向降準等貨幣政策工具，進一步加大對民營、小微等實體經濟支
持力度。
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