【駐滬專電】人行上海總部：切實用好再貸款、定向降準等工具

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》人行上海總部今日召開２０１９年上海貨

幣信貸工作會議，對２０１９年上海貨幣信貸工作進行部署，要求不折不扣落實好逆周期的總量

調節政策，切實用好再貸款、定向降準等貨幣政策工具，進一步加大對民營、小微等實體經濟支

持力度。

