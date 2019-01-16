《午市前瞻》港股消息面主導，短期２６０００至２６８００上落

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股再度上揚，但政府停擺問題仍未解決，投資者憂慮情

緒升溫；另外，市場仍留英國「脫歐」協議被否決後政局發展，目前唐寧街消息滿天飛，包括在

野工黨要求首文翠珊下台等。美英兩大國政治風險牽動本港股市情緒，今早恆指低開逾百點後跌

幅擴大，低見２６５６７點後，跌２６２點，午收前逐漸收復失地，但於２６８００點關口遇沽

壓。恆指半日收報２６７６３點，跌６６點或０﹒２５％，半日成交４９３﹒０３億元。國企指

數午收１０４８７點，跌１５點或０﹒１４％。

Ａ股市場半日表現牛皮靠穩，上證午收２５６８點，跌１點。深證指數收報７５４４點，跌

２點。

本港重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３１％，報６４﹒９元；港交所

（００３８８）升０﹒１７％，報２３７﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒６１％，報３２８

元；中移動（００９４１）跌０﹒９２％，報８０﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒２９％，報６９﹒４元。



＊軟脫歐失敗本港相關股回落，內需股則避險落鑊＊



英國軟脫歐失敗，分析指有機會進行二次公投或文翠珊下台等不同可能性出現，除匯控外，

於英國有相關業務的本港股份普遍回落。長江基建（０１０３８）跌０﹒８２％，報６０﹒４５

元；歐舒丹（００９７３）跌２﹒０８％，報１４﹒１元；思捷（００３３０）升３﹒７５％，

報１﹒６６元；新秀麗（０１９１０）跌０﹒８３％，報２４元；渣打集團（０２８８８）跌０

﹒０８％，報６１﹒７５元。

大市走勢未明，加上臨近新年消費品當旺、人民幣價格連升底下，內需股連日錄得升幅，花

旗引述旺旺（００１５１）管理層消息指，預料強勁銷售將會延續至下半年，旺旺半日收升

０﹒９６％，報６﹒３３元；華潤啤酒（００２９１）升１﹒６５％，報２７﹒７５元；統一中

國（００２２０）急漲５﹒９３％，報６﹒７９元；康師傅（００３２２）升４﹒１１％，報１

０﹒６４元；蒙牛乳業（０２３１９）升０﹒５９％，報２５﹒５５元。

另外，恆大健康（００７０８）花逾９億美元收購瑞典電動車公司，分析指恆大早前與法拉

第糾纏告一段落，但已投入資金則無發追還，惟有投入更多資源發展項目。恆大健康升６﹒８８

％，報１５﹒８４元。同系股份個別發展，恆騰網絡（００１３６）跌０﹒４３％，報

０﹒２２９元；中國恆大（０３３３３）升０﹒６７％，報２２﹒５元。



＊大城市樓價升近一成推動內房，石藥受捧份授員工獎勵股份＊



據路透根據統計局數據測算，去年１２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比升９﹒

７％， 本港部分內房股輕微反彈。中海外（００６８８）無升跌，報２７﹒９５元；華潤置地

（０１１０９）跌２﹒０６％，報３０﹒９元；融創中國（０１９１８）升１﹒９４％，報

２６﹒３元；碧桂園（０２００７）升２﹒２２％，報９﹒６６元；雅居樂（０３３８３）升１

﹒６５％，報９﹒２３元。

石藥（０１０９３）向５９７名員工獎勵２３９﹒４萬股獎勵股份，刺激股份表現造好，升

４﹒０３％，報１２﹒４元。其他藥股亦有資金撈底，中生製藥（０１１７７）亦升３﹒３％，

報５﹒６４元；國藥控股（０１０９９）升０﹒４６％，報３２﹒７元；藥明生物（０２２６９

）升０﹒１７％，報５７﹒８元；華潤醫藥（０３３２０）升０﹒７３％，報１１元。

小米（０１８１０）上市前股東解禁後，連環被主要股東拋貨，繼俄羅斯基金披露日前減持

近６億股後，再被機構股東以折讓最多６﹒８％配售逾２億股，套現最多約２２億元，小米半日

跌２﹒４１％，報９﹒７２元。其仔同業普遍向下，比亞迪電子（００２８５）跌０﹒１１％，

報９﹒２２元；瑞聲科技（０２０１８）挫２﹒５％，報４６﹒８元；舜宇（０２３８２）跌２

﹒６６％，報６７﹒６５元；鴻騰精密（０６０８８）升０﹒２９％，報３﹒５１元。



＊沈慶洪：港股缺乏方向感，維持「大上大落」格局＊



隔晚美股雖然高收，惟英國國會否決「脫歐」方案，港股今早低開１２７點報２６７０２點

，其後跌幅大收窄。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，市場昨日（１

５日）憧憬中國內地穩經濟措施，以回應進出口數據遜於預期的事實，推動中港股市顯著走高。

他指出，港股近日走勢反覆，缺乏方向感，在實體經濟未明顯好轉的情況下，股市反彈空間有限

，並預料港股短期於２６０００點至２６８００點之間行走，維持「大上大落」格局。

內房股今早逆市受捧，他分析，最近大市及資金分布主要受消息面因素影響，今早國家統計

局公布了去年１２月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動數據，一線城市新建商品住宅銷售

價格環比漲幅錄得增長，從而帶動該板塊向上。他建議，投資者應繼續留意中美貿易動向，或有

助資金部署。（ｍｗ、ｕｌ）

