【預算前瞻】安永：不支持派錢，樓市減辣等措施應認真審視

《經濟通通訊社１６日專訊》會計師事務所安永料２０１８╱１９財政年度本港將錄得

４００億元盈餘。該所香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟於記者會表示，難料新一份財政預算案

的盈餘數字，但據早前政府預計２０１９╱２０或錄盈餘４４０億元，但如果本港樓市及股票市

場交投繼續淡靜，或有機會影響來年政府收入。

對於新一份財政預算案建議，陳瑞娟並不支持政府直接向市民派錢，又反問派錢的經濟效益

有多大？政府應做一些更具效益的措施。

另外，她表示，考慮到環球經濟與政治前景日益動盪，同意財政司司長善用政府超過１萬億

元財政儲備，採取逆周期措施，並撥出部分財政儲備推出短期紓困措施，及協助市民和企業應對

未來經濟挑戰。

安永建議政府可實施一些一次性紓困措施，包括寬減２０１８╱１９年度７５％的利得稅、

薪俸稅及個人入息課稅，上限為２萬元；寬減２０１９╱２０年度全年差餉，每名業主名下一個

應課差餉物業每季１０００元上限；寬免來年度商業登記費，以及豁免旅行社、酒店和餐廳牌照

費用一年等，以強化旅遊業。

此外，安永稅務及諮詢有限公司人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇建議，首次置業的香港永久

性居民，購買６００萬元或以下的主要居所可以獲得豁免印花稅；以及建議作為一項臨時措施，

容許納稅人就其主要的居所租金扣稅，上限每年為１０萬元，扣稅年期不多於５年，相信相關政

策並不會推高樓價或租金。

被問及是否支持政府向樓市「減辣」？安永稅務及諮詢有限公司金融服務稅務與商務諮詢服

務合夥人何耀波回應指，政府應小心審視相關政策風險，不能夠看到樓市有調整跡象就改變以前

定下的目標。是否放寬按揭成數應考慮對銀行體系及樓市的影響。（ｋｉ）

