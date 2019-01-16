冷靜期立法諮詢，建議涵蓋美容健身預繳３０００元或以上交易

近年投訴美容服務、健身中心不良銷售手法趨增。商務及經濟發展局昨日（１５日）公布法

定冷靜期立法諮詢文件，建議為美容及健身服務、涉款３０００元或以上的預繳式消費合約，設

立３個工作天或７個曆日的冷靜期，保障消費者。

諮詢期於今年４月１６日截止，料下個立法會年度提交條例草案。消委會歡迎商經局的建議

，認為立法有助遏止不良營商手法。《香港經濟日報》

