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16/01/2019 08:12

冷靜期立法諮詢，建議涵蓋美容健身預繳３０００元或以上交易

　　近年投訴美容服務、健身中心不良銷售手法趨增。商務及經濟發展局昨日（１５日）公布法
定冷靜期立法諮詢文件，建議為美容及健身服務、涉款３０００元或以上的預繳式消費合約，設
立３個工作天或７個曆日的冷靜期，保障消費者。
　　諮詢期於今年４月１６日截止，料下個立法會年度提交條例草案。消委會歡迎商經局的建議
，認為立法有助遏止不良營商手法。《香港經濟日報》

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