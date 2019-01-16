【港元利率】一個月拆息微跌，港匯續弱報７﹒８４４８

《經濟通通訊社１６日專訊》港元拆息個別發展，港匯則持續處於偏弱水平。財資市場公會

數字顯示，作為樓按參考利率的一個月拆息報１﹒２９８５７厘，較昨日１﹒２９９厘微跌，已

連跌８日。三個月拆息亦回跌，由１﹒８３厘跌至１﹒８２６厘。隔夜拆息連升第三日，報０﹒

３３厘，昨日報０﹒２８５厘。

港匯最新報７﹒８４４８，轉弱０﹒０２％，接近日內最弱水平７﹒８４４９。（ｃｈ）

