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16/01/2019 11:37

【港元利率】一個月拆息微跌，港匯續弱報７﹒８４４８

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港元拆息個別發展，港匯則持續處於偏弱水平。財資市場公會
數字顯示，作為樓按參考利率的一個月拆息報１﹒２９８５７厘，較昨日１﹒２９９厘微跌，已
連跌８日。三個月拆息亦回跌，由１﹒８３厘跌至１﹒８２６厘。隔夜拆息連升第三日，報０﹒
３３厘，昨日報０﹒２８５厘。
　　港匯最新報７﹒８４４８，轉弱０﹒０２％，接近日內最弱水平７﹒８４４９。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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