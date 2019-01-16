《經濟通通訊社１６日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，去年全
年保費收入合共約７１９１﹒４４億元（人民幣．下同），按年升１８﹒９％。
當中，平安產險保費收入２４７４﹒４４億元，升１４﹒６％；平安人壽保費
４４６８﹒８５億元，升２１﹒１％；養老險保費２１１﹒１２億元，升２０﹒２％；健康險保
費３７億元，升７２﹒５％。（ｃｈ）
16/01/2019 16:43
平保（０２３１８）去年保費收入升１９％至逾７１９１億人幣
《經濟通通訊社１６日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，去年全
年保費收入合共約７１９１﹒４４億元（人民幣．下同），按年升１８﹒９％。
當中，平安產險保費收入２４７４﹒４４億元，升１４﹒６％；平安人壽保費
４４６８﹒８５億元，升２１﹒１％；養老險保費２１１﹒１２億元，升２０﹒２％；健康險保
費３７億元，升７２﹒５％。（ｃｈ）
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