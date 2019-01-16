《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８９０點，跌１５點，低水
１２點，最新報２６８４４點，跌６１點，低水５８點，合約成交２９０８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５４８點，跌９點，低水７點，最新報
１０５３５點，跌２２點，低水２１點，合約成交８４８張。（ｋｉ）
16/01/2019 18:07
【夜期時段】即月期指最新報２６８４４點，跌６１點，低水５８點
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８９０點，跌１５點，低水
１２點，最新報２６８４４點，跌６１點，低水５８點，合約成交２９０８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５４８點，跌９點，低水７點，最新報
１０５３５點，跌２２點，低水２１點，合約成交８４８張。（ｋｉ）
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