【夜期時段】即月期指最新報２６８４４點，跌６１點，低水５８點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８９０點，跌１５點，低水

１２點，最新報２６８４４點，跌６１點，低水５８點，合約成交２９０８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５４８點，跌９點，低水７點，最新報

１０５３５點，跌２２點，低水２１點，合約成交８４８張。（ｋｉ）

