《再戰明天》美國務卿蓬佩奧與朝鮮高官會談，人行副行長出席論壇

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），美國國務卿蓬佩奧與朝鮮高官金英哲會談，

歐洲央行執委科爾出席Ｇ２０財長及央行總裁代表會議。此外，人行副行長潘功勝出席中國債券

市場論壇。



＊美國國務卿蓬佩奧與朝鮮高官金英哲會談＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明日，美國國務卿蓬佩奧將在華盛頓與朝鮮高官金英哲舉

行高級別會談（至１月１８日）。

明日，歐洲央行執委科爾出席Ｇ２０財長及央行總裁代表會議（至１月１８日）。

明早８：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥、副總裁雨宮正佳、財務大臣麻生太郎發表講話

。日本是２０１９年２０國集團（Ｇ２０）主席國。

明早７：３０ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利發表題為「全球金融危機１０

年後，系統安全性增強」的講話。



＊人行副行長潘功勝出席中國債券市場論壇＊



９：００ａｍ，中國人民銀行副行長潘功勝在中國債券市場論壇發表主旨講話。

明晚１１：００ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼等央行官員談論銀行業競爭。

１１：４５ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯參加「保險監管」討論。

７：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格將在一次會議上講話。



＊本港公布１２月失業率，美國公布一周失業數據＊



在數據方面，明午（１７日）４：３０ｐｍ，香港公布１２月失業率（經季節調整），料維

持於２﹒８％。６：００ｐｍ，歐元區公布１２月核心消費者物價指數，年率料維持於１％；消

費者物價指數月率料由下滑０﹒２％升上持平；年率料由１﹒９％降至１﹒７％。

明晚９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可，月率料由５％跌至下滑２﹒９％。美國１２

月新屋動工料由１２５﹒６萬下滑至１２５萬；月率料由３﹒２％降至下滑０﹒５％。美國一周

首次申請失業救濟金人數料由２１﹒６萬增至２２萬；連續申請失業救濟金人數料由１７２﹒２

萬增加至１７３﹒４。



＊大眾金融派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：盟科控股（０１６２９）和林國際控股（０２７００）。

大眾金融控股（００６２６）派業績。（ｈｏ）

