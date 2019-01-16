《小傳日記》脫歐再遇滑鐵盧，好友戰意卻甚濃！

《小傳日記》米字國脫歐唔成「孖屐」都預咗，但首相梅姨（文翠珊）就要面對在野工黨嘅

不信任動議，英鎊兌美元走勢反反覆覆，現時脫歐去向未明，環球股市再現暗湧，隔晚花旗國嗰

邊嘅投資者都比之前相對審慎，但因為受昨日神州憧憬會推出更多經濟措施影響，道指收高

１５５點報２４０６５點；標指數漲２７點報２６１０點；納指升１１７點報７０２３點。

返嚟香江呢邊，噚日嚟個報復式反彈之後都要回吐部份升幅，加上本地部份魚毛喺米字國同

歐元區都有生意，今日表現都係反反覆覆，觀望氣氛濃厚，今朝恆指低開１２７點開報

２６７０２點，未幾跌幅一度擴大到２６２點，見全日低位２６５６７點，其後走勢都係反反覆

覆時升時跌。不過，好彩嘅係中港磚頭佬有追捧，魚缸晏晝最多反彈７３點，全日高見

２６９０３點，暫時係今月高位，最終全日收報２６９０２點，升７１點或唔足半巴仙。主板成

交８７４﹒７３億元，比上日少近２巴仙，國貨方面收報１０５５５，升５２點或半巴仙。

上證走勢牛皮，全日收報２５７０，升不足１點，成交１２６８﹒７６億元人仔。



＊軟脫歐未果長建未驚過，中移獲睇好股價卻回吐＊



軟脫歐失敗「孖屐」都預咗，上晝相關魚毛都跌咗一浸，不過下晝返嚟英磅升返啲，相關魚

毛就開始有買盤吸納，其中喺米字國做公用事業嘅長建（０１０３８）就升近１巴仙，收報

６１﹒３銀，同系長和（００００１）就彈起近半巴仙，收報７８﹒５５銀，大象

（００００５）微漲５毫，報６５﹒１５銀；而過氣股王思捷環球（００３３０）就升近３巴仙

，報１﹒６４銀；普拉達（０１９１３）升３巴仙，報２３﹒４銀；新秀麗（０１９１０）同歐

舒丹（００９７３）就分別跌１巴仙同近２巴仙，分別報２３﹒９銀同１４﹒１６銀。

大隻藍戰士今日都跟住魚缸呆呆滯滯，ＱＱ（００７００）力守３３０關口彈１蚊收報

３３１蚊，ＡＩＡ（０１２９９）升兩格，報６９﹒７銀；生發發（００３８８）升近１巴仙，

報２３８﹒６銀，祖國移動（００９４１）入選為美銀美林亞太區電訊股首選，佢話睇好祖國移

動有穩定嘅盈利同息率，仲話預期派息比率會由４８巴仙升至５０巴仙，畀佢「他屐」１０２銀

，不過缸友就唔太領情，趁好消息出貨，今日唔見４格，收報８１﹒４銀。



＊醫藥佬反彈缸友有得賺，聯想要走低高追好失威＊



醫藥佬再彈，兩隻醫藥藍戰士齊齊包辦表現最佳藍戰士頭兩位，叻！中生製藥

（０１１７７）升７巴仙，報５﹒８５銀；石藥（０１０９３）跟升逾５巴仙，報１２﹒５６銀

；遠大醫藥（００５１２）走高３巴仙，報３﹒７５銀；綠葉製藥（０２１８６）授權固醇藥喺

神州嘅推廣權畀瑞典藥企阿斯利康，令佢全日抽高近６巴仙，報５﹒５４銀；麗珠醫藥

（０１５１３）同升近６巴仙，報２３﹒７５銀。

手機及相關設備大佬個別發展，瑞聲（０２０１８）跌逾３巴仙，報４６﹒３５銀，成為表

現最差藍戰士。丘鈦（０１４７８）更慘發盈警，話上年溢利大減九成半，全日跌逾６巴仙，報

４﹒２２銀；近日畀人狂掟貨嘅小米（０１８１０）被股東減持超過２億股，全日再跌近３巴仙

，報９﹒７０銀；聯想（００９９２）計劃發行６﹒７５億美元可換股債，缸友收到風急急散水

，全日唔見３巴仙，報５﹒５２銀。



＊眾安拓業務股價大踏步，數據有驚喜內房股價起＊



內險佬普遍向上，眾安在線（０６０６０）夥拍Ｇｒａｂ拓展東南亞數碼保險分銷業務，全

日升近２巴仙，報２６﹒４０銀；太平（００９６６）就升２巴仙，報２０﹒８銀；國壽

（０２６２８）走高近５巴仙，報１８﹒４４銀；太保（０２６０１）升４巴仙，報

２６﹒８銀；財險（０２３２８）升近３巴仙，報８﹒３６銀。

神州統計局公布上個月７０個大中城市商品住宅ｓａｌｅｓ價格變動數據，一線城市新建商

住宅價格環錄得增長，對一眾內房佬喺嚴寒嘅內房佬嚟講係一個喜訊，今日內房佬齊齊升，

碧桂園（０２００７）升超過３巴仙，報９﹒７８銀；雅居樂（０３３８３）跟升逾３巴仙，報

９﹒３９銀；融創（０１９１８）走高２巴仙，報２６﹒４銀；富力地產（０２７７７）就獲匯

證睇好，「他屐」由１４蚊升至１５個半，全日飆近６巴仙，報１４﹒２８銀。潤地

（０１１０９）就跌近２巴仙，報３０﹒９５銀，仲要係全日表現最差嘅國貨佬！



＊好友好瘋狂統一跳彈床，宣布有大刁７０８叫囂＊



不明朗因素增加，缸友都買定啲內需股避險，食品大佬齊齊開開心心彈起，統一

（００２２０）彈高逾７巴仙，報６﹒８７銀；康師傅（００３２２）跟升４巴仙，報

１０﹒６４銀；旺旺（００１５１）就碌低近１巴仙，報６﹒２３銀；達利食品（０３７９９）

揚近３巴仙，報５﹒６５銀。其他內需佬，好似恆安（０１０４４）畀野村維持「買貨」評級兼

「他屐」上望９０﹒２銀，全日走高近３巴仙，報５８﹒４銀。

恆大健康（００７０８）近排可以話喜事連連，先同法拉第達成大和解，今日再對缸友宣布

用９﹒３億美金收購瑞典電動車公司Ｍｉｎｉ Ｍｉｎｏｒ全部股本，缸友今日好ｂｕｙ，令佢

全日走高５巴仙，報１５﹒６銀；連帶阿媽恆大（０３３３３）都升近２巴仙，全日收報

２２﹒７５銀，而另一同系恆騰網絡（００１３６）就微揚近１巴仙，報０﹒２３２銀。請請！



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