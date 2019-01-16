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16/01/2019 09:02

【貿易開戰】報道指中美上周副部級會談，未達成初步協議

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普當地時間周一稱美國將與中國達成貿易協議，
而外電也指３艘美國原油貨船正駛向中國。不過，外媒卻指中美上周的副部級會談，連初步協議
也沒有。
　　《華爾街日報》昨引述消息人士透露，中美目前連初步貿易協議亦未能達成，離達協議仍有
大段距離。事實上，盡管兩國上周舉行了副部級官員會談，但各自只澄清立場。
　　報道又說，雖然中國同意有必要履行雙方可能達成的協議，但沒承諾會採取甚麼具體行動，
顯示雙方仍有分歧。（ｈｌ）

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