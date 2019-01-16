【基金策略】信安王曦對今年中港股市樂觀，料港股有約一成升幅

《環富通基金頻道１５日專訊》春節將至，在送狗迎豬之際，基金和券商展望豬年全球股票

市場儘管仍然波動，但仍然樂觀，尤其是新興亞洲市場。

回到中港股市，信安基金經理的看法樂觀，以盈利增長趨勢估算，港股今年可獲８％－

１０％升幅。隨著今年全球貿易格局明朗化，信安料投資者重拾亞洲市場的關注。



＊信安基金經理王曦：今年中港股市樂觀＊



信安環球投資大中華區股票投資主管及基金經理王曦表示，港股今年受惠多重擴張。過去一

年中港股市在疑慮中反覆下跌，全年累計跌逾１３％，市盈率至十年低位。雖然目前形勢依然充

滿挑戰，信安環球投資大中華區股票投資主管及基金經理王曦對２０１９年的中港股市感到樂觀

。

他指，如果以盈利增長趨勢估算，今年港股可有約８－１０％的高單位數增長。



＊今年全球貿易格局明朗化，料投資者重拾亞洲市場的關注＊



隨著關係逐步明朗化，加上聯儲局可能放緩加息步伐，以及中國加大刺激經濟力度，都有利

投資者重新注意新興市場的投資潛力，。

目前香港接近全民就業，勞動市場暢旺，因此看不到樓價有大跌的風險，只是在資本市場波

動下，輕微調整將在所難免。

中美貿易關係不會在短期內全面解決，但短期而言事情不會進一步惡化，相反有超過一半機

會在「習特會」上提出的９０天「停戰期」後，美國不會徵收更多關稅。

環球貿易糾紛引加上央行的貨幣政策（特別是美國加息）收緊市場資金，引發去年中港市場

調整。王曦認為，隨著今年全球貿易格局明朗化，即使形勢仍然負面，也可以減低投資者的擔憂

，並重拾亞洲市場的關注。



＊以盈利增長趨勢估算，港股今年可獲８％－１０％升幅＊



王曦相信，今年中港市場某程度上受惠多重因素的擴張，尤其如果美國放緩加息步伐，甚至

停止加息。如果以盈利增長趨勢估算，他認為今年港股可有約８－１０％的高單位數增長。因此

對今年中港股市的表現感到樂觀。

投資主題方面，今年他關注的投資主題包括通訊、金融、消費等。其中，５Ｇ通訊技術今明

兩年將進入大規模商業化，因此他看好通訊和服務相關企業；而中國的消費者金融市場如信用卡

，及一些取代入口的本地產品（例如芯片）的發展皆值得投資者注意。

其他投資主題包括中國人口老化所衍生對保健的需求、農村城鎮化發展帶動的各種生活需要

、政策對環境保護及清潔能源的支持都值得關注。近期不少官方媒體都有提出稅務改革，王曦相

信減稅可促進本地消費。此外，如果貿易戰加劇，政策可能進一步向基建及房地產傾側。



＊料新興市場跑贏美股，逆轉去年的表現＊



去年美股大幅跑贏新興市場近兩成。王曦預期情況將會逆轉，在大部分情況下，新興市場今

年的表現會比美國好。他指出，即使未來中美間仍有摩擦，但隨著關係逐步明朗化，加上聯儲局

未來可能放緩加息步伐，以及中國加大刺激經濟力度，都有利投資者重新注意新興市場的投資潛

力。

目前新興市場的壞消息接近見底，預測市盈率僅１０倍左右，遠比美國的１６倍為低。相反

，美國的減稅效應逐漸淡化，加上工資成本上升，並加息導致資金流動性收緊，都令美國企業盈

利受壓。然而，如果環球經濟嚴重衰退，或者地緣政治加劇、貿易戰升溫等，將令市場流入美元

資產追求安全避風港，則新興市場將會難有好表現。



＊供求支持本港樓價難大跌＊



香港住宅樓價自去年１０月起出現調整，市場關注樓價走勢。王曦認為，未來住宅樓價受多

重因素影響，包括資本市場、勞動市場、按揭利率、移民政策以及房屋供應等。目前香港接近全

民就業，勞動市場暢旺，因此他看不到樓價有大跌的風險（２０％以上跌幅），只是在資本市場

波動下，輕微調整（至今少於１０％）將在所難免。

在目前政策下，新移民數目比每年住宅供應多出幾倍，這種供求狀態將繼續對近期樓價帶來

支持。他又指，雖然去年銀行上調按揭利率，但是香港住宅租金亦追隨上升，尤其是九龍和新界

地區。事實上，近期香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）回落，如果稍後美國聯儲局對加息轉趨溫

和，則業主需要售樓套現的風險更少。



＊貿易問題短期內無法解決＊



儘管今年中港股市有不少潛力，他仍提醒投資者應留意風險，假如貿易關係進一步惡化，或

者美國聯儲局政策過度緊縮，都可能造成市場急跌的風險。王曦尤其關注中美貿易關係、企業盈

利、資金流動性等幾個風險。

以中美貿易關係為例，雖然他相信中美雙方會以關稅為前提，在貿易、知識產權及保護主義

等上更深入討論，但是根據８０年代日本的經驗，相關談判將是經年而漫長，不會在短期內全面

解決。唯就短期而言，他相信事情不會進一步惡化甚至出現武力，相反有超過一半機會在「習特

會」上提出的９０天「停戰期」後，美國不會徵收更多關稅。



＊盈利預測偏高或遭下調＊



企業盈利前景方面，王曦認為目前市場的預期偏高，在２０１８年和２０１９年首季的業績

期間，很可能會出現盈利下調，他預計整體會下調幾個百份點。

此外，從投資風格看來，目前一些環球高動能股（ｍｏｍｅｎｔｕｍ ｓｔｏｃｋｓ）仍有

下調風險，而價值型或高息類股份則有望回升。根據信安的內部模型分析，未來１２個月，

ＭＳＣＩ環球股票指數成分股中，過去一年的強勢股、高負債及估值偏高的股份將會相對落後。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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