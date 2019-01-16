【基金策略】光銀林樵基料港股於首季末至次季初見底，慎選優質股

《環富通基金頻道記者伍賜好１６日報道》券商料豬年港股表現將頗為波動，走勢先低後高

，宜慎選優質股，須著重風險管理，揀高息股，公用股及房託。



＊林樵基：港股上半年料波動，全年走勢先低後高＊



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基對《環富通基金頻道》表示，展望２０１９年宏觀

經濟面，最令人關注的是中美貿易問題能否於９０日內解決，該行相信中美貿易談判會改善兩國

關係，但相信貿易問題難以全部獲得解決，有機會需要延長時間去繼續談判。因此，預期今年上

半年金融市場會較為波動。

同時，２０１８年下半年爆發貿易戰的影響，將會於第四季和今年首兩季的經濟數據中反映

出來，料將會對上半年股市具打壓效應。因此，預期上半年港股將會反覆尋底，料恆生指數的底

部約於２３０００至２４０００水平。料全年恆指走勢為先低後高，有望上試２８５００。



＊港股有望於首季末至第二季初見底，慎選優質股＊



他說，不少大戶因憂慮中美貿易問題已於農曆年前清倉離場，導致早前中資股大幅下調一至

兩成，以觀望中美貿易談判能否達成協議，同時，亦觀望於３月初召開的人大會議，料在人大後

才會採取較積極的投資。他估計港股於第一季末至第二季初期間見底，在面對經濟放緩和貿易戰

的風險下，投資者應慎選優質股和收息股。



＊港經濟和樓市並不悲觀，美加息不多利好利息敏感股＊



他說，儘管內地近期持續釋放流動性，但內地股市成交仍然低迷，反映流通量未流入股票市

場。預期內地上半年經濟將會轉差，但本港經濟表現會較內地的為佳。

在本港，他預期樓市今年料會作出５％－１０％的健康調整，不會對經濟構成大打壓，因為

預期美國今年加息幅度不多，這亦利好利息敏感股。本港經濟基調良好，且失業率低企，相信樓

市調整只會引發放租情況上升，業主應不會急沽。



＊今年選股著重風險管理，潤電和冠君派息高可買入＊



林樵基建議投資者今年的選股策略宜著重風險管理，可考慮高息股、公用股及房託

（ＲＥＩＴＳ）。在公用股，他看好華潤國電（００８３６），因其派息率高達５﹒６厘，且股

價具抗跌能力。對於息率只有３厘的公用股，則不宜買入，倒不如選擇美元定期存款還好些，可

享有相若的利息，且風險較低。

房託方面，則較為穩定且派息高，如冠君產業信託（０２７７８），派息率有４﹒４厘，該

公司去年已續租不少，業務穩定。至於領展（００８２３），其派息率雖只有３厘，但其業務著

重收購及出售以提升回報，可持有該股。



＊騰訊存政策風險宜避開，選優質股如匯控和華潤置地＊



他指，今年投資者須避開一些存在政策風險的股票，如騰訊（００７００），因其手游業務

潛在很大的政策風險。匯控（００００５）派息高，在美國經濟維持穩定的環境下，其資產質素

不容易惡化，故看好。

至於汽車股，如吉利（００１７５）因受累於內地汽車市場飽和、市場競爭大影響銷售，經

濟放緩打擊消費及貿易戰激發減價等，早前股價呈現大幅下調，不宜買入。

他亦看好優質股如華潤置地（０１１０９），其資產優良且具有實力，其業務組合平衡。此

外，亦看好中國海外發展（００６８８）。

至於港交所（００３８８），他相信，港交所下跌的空間不多，可考慮持有。不過，港交所

未必因港股成交多而賺錢，互聯互通和同不同權及生化公司來港上市，因其估值高，將有助提升

交所的盈利。



＊長實今年有多項出售項目入帳，利好業績＊



在地產股，他說，本港樓市的調整對大型地產發展商影響不大，因其手上的地皮成本低，故

較看好大型地產股，如長實（０１１１３）和新地（０００１６）。當中以長實較佳，因其擁有

收租物業和出售物業組合。其出售中環中心和油街等多個項目將於今年入帳，料利好業績。同時

，和記大廈重建後屬優質收租物業。

此外，亦看好太古地產（０１９７２），其出售太古坊物業今年入帳，且其寫字樓出租率高

達１００％，為該集團提供穩定的租金收入。





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