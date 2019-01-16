英美政治亂局及中美貿易紛爭，港股窄幅升７１點報２６９０２

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股全線高收，納指更重上七千關，升近２％或１１７點

，報７０２３點。不過，有消息指，在上周舉行的中美副部級貿易談判中，雙方連初步協議都沒

有達成，加上港股昨日大升５３１點，以及英國脫歐方案未獲通過，首相文翠珊面臨下台風險，

美國聯邦政府停擺問題又仍未解決，英美兩大政治風險牽動本港股市情緒，港股今早略見回吐，

低開１２７點，未幾跌幅一度最多擴至２６２點，全日低見２６５６７點。隨著本地地產股及內

房股再度受捧，醫藥股亦見大幅反彈，港股午後挽回劣勢，最多倒升７３點，高見２６９０３點

，暫今月高位，最終全日收升７１點或０﹒２７％，報２６９０２點。主板成交８７４﹒７３億

元，較昨日減少１﹒７％。

國企指數收１０５５５點，漲５２點或０﹒５％。上證收報２５７０，軟不足１點，成交

１２６８﹒７６億元人民幣。



＊花旗列中生製藥為行業首選，統一飆逾７％＊



花旗發表研究報告指，內地製藥股遭嚴重低估，ＡＨ製藥股以往市盈率高達４４倍及２０倍

，現時市盈率只有２９倍及１３倍，料今年資金會流入相關股份，並將中生製藥

（０１１７７）及麗珠集團（０１５１３）列為行業首選，前者全日急升７﹒１％，報５﹒８５

元，為升幅最大藍籌；後者漲５﹒５６％，報２３﹒７５元。石藥（０１０９３）走高

５﹒３７％，報１２﹒５６元，為表現最佳國指成份股。白雲山（００８７４）揚４﹒８２％，

報３０﹒４５元。復星醫藥（０２１９６）漲２﹒２３％，報２２﹒９元。綠葉製藥

（０２１８６）升５﹒９３％，報５﹒５４元。國藥（０１０９９）窄幅漲０﹒６１％，報

３２﹒７５元。

內需股則個別發展，恆安（０１０４４）升２﹒８２％，報５８﹒４元。萬洲

（００２８８）揚１﹒３４％，報６﹒８１元。蒙牛（０２３１９）窄幅升０﹒３９％，報

２５﹒５元。旺旺（００１５１）軟０﹒６４％，報６﹒２３元。統一（００２２０）急升

７﹒１８％，報６﹒８７元。康師傅（００３２２）走高４﹒１１％，報１０﹒６４元。

內房股亦見炒作，碧桂園（０２００７）漲３﹒４９％，報９﹒７８元。融創

（０１９１８）揚２﹒３３％，報２６﹒４元。中海外（００６８８）升０﹒３６％，報

２８﹒０５元。潤地（０１１０９）跌１﹒９％，報３０﹒９５元，為表現最差國指成分股。恆

大（０３３３３）走高１﹒７９％，報２２﹒７５元。富力地產（０２７７７）急升

５﹒９３％，報１４﹒２８元。



＊瑞聲舜宇為表現最差藍籌，國壽急升近半成＊



手機設備股逆市受壓，瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）為表現最差藍籌，前者走

低３﹒４４％，報４６﹒３５元；後者跌２﹒１６％，報６８元。丘鈦 （０１４７８）發盈警

，料去年度稅前溢利減少約９５％，全日急挫６﹒４３％，報４﹒２２元。鴻騰精密

（０６０８８）升１﹒４３％，報３﹒５５元。

中資金融股大致造好，國壽（０２６２８）日前公布，截至去年１２月底止全年之累計原保

險保費收入約為５３６２億元人民幣，按年升４﹒７％，全日急升４﹒７７％，報１８﹒４４元

。太保（０２６０１）漲３﹒８８％，報２６﹒８元。財險（０２３２８）走高２﹒９６％，報

８﹒３６元。太平（００９６６）揚１﹒９６％，報２０﹒８元。平保（０２３１８）窄幅升

０﹒９２％，報７０﹒９５元。

內銀股方面，郵儲行（０１６５８）升１﹒１８％，報４﹒２７元。農行（０１２８８）揚

１﹒４２％，報３﹒５６元。信行（００９９８）漲１﹒０５％，報４﹒８２元。工行

（０１３９８）窄幅升０﹒１８％，報５﹒７１元。建行（００９３９）跌０﹒４５％，報

６﹒５７元。

重磅股未見有太大升幅，匯控（００００５）窄幅升０﹒０８％，報６５﹒１５元。港交所

（００３８８）漲０﹒６８％，報２３８﹒６元。騰訊（００７００）揚０﹒３％，報３３１元

。中移動（００９４１）跌０﹒２５％，報８１﹒４元。友邦（０１２９９）走高０﹒１４％，

報６９﹒７元。（ｔｔ）

