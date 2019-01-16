  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/01/2019 12:17

【香港政情】林卓廷質疑不同案件、不同對待，促鄭若驊問責下台

　　《經濟通通訊社１６日專訊》律政司決定於ＵＧＬ案中不檢控梁振英，律政司司長鄭若驊不
斷重申檢控守則，指相關決定，並無明顯偏頗。民主黨議員林卓廷質疑鄭若驊違背律政司檢控守
則，對不同案件，有不同對待，促鄭若驊問責下台。
　　林卓廷指，鄭若驊採取不同準則處理梁振英案，他質疑這樣做會損害市民的信心及予人偏頗
之感。他又指根據昨日的港大民調的評分，鄭若驊根本沒有公信力繼續做律政司司長，應該儘快
問責下台。（ｙｎ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS16/01/2019
【FOCUS】珊珊慘敗英鎊反升 忘了「硬脫歐」風險？
生財有道16/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：恒指26500極吸引
中國故事16/01/2019
【京城近觀】星巴克二十歲的中年危機
生財有道16/01/2019
內地今年勢推5G 長飛光纖光纜等發光
生財有道16/01/2019
中央救車市 比亞迪充足電
剖析天下16/01/2019
美股一月效應勢反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金