《經濟通通訊社１６日專訊》律政司決定於ＵＧＬ案中不檢控梁振英，律政司司長鄭若驊不
斷重申檢控守則，指相關決定，並無明顯偏頗。民主黨議員林卓廷質疑鄭若驊違背律政司檢控守
則，對不同案件，有不同對待，促鄭若驊問責下台。
林卓廷指，鄭若驊採取不同準則處理梁振英案，他質疑這樣做會損害市民的信心及予人偏頗
之感。他又指根據昨日的港大民調的評分，鄭若驊根本沒有公信力繼續做律政司司長，應該儘快
問責下台。（ｙｎ）（ｚｚ）
16/01/2019 12:17
【香港政情】林卓廷質疑不同案件、不同對待，促鄭若驊問責下台
《經濟通通訊社１６日專訊》律政司決定於ＵＧＬ案中不檢控梁振英，律政司司長鄭若驊不
斷重申檢控守則，指相關決定，並無明顯偏頗。民主黨議員林卓廷質疑鄭若驊違背律政司檢控守
則，對不同案件，有不同對待，促鄭若驊問責下台。
林卓廷指，鄭若驊採取不同準則處理梁振英案，他質疑這樣做會損害市民的信心及予人偏頗
之感。他又指根據昨日的港大民調的評分，鄭若驊根本沒有公信力繼續做律政司司長，應該儘快
問責下台。（ｙｎ）（ｚｚ）
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