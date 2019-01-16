【香港政情】林卓廷質疑不同案件、不同對待，促鄭若驊問責下台

《經濟通通訊社１６日專訊》律政司決定於ＵＧＬ案中不檢控梁振英，律政司司長鄭若驊不

斷重申檢控守則，指相關決定，並無明顯偏頗。民主黨議員林卓廷質疑鄭若驊違背律政司檢控守

則，對不同案件，有不同對待，促鄭若驊問責下台。

林卓廷指，鄭若驊採取不同準則處理梁振英案，他質疑這樣做會損害市民的信心及予人偏頗

之感。他又指根據昨日的港大民調的評分，鄭若驊根本沒有公信力繼續做律政司司長，應該儘快

問責下台。（ｙｎ）（ｚｚ）

