【香港政情】選舉法例雜項修訂獲通過，倘種票將罰款１萬囚兩年

《經濟通通訊社１６日專訊》立法會以４３票贊成，１２票反對，通過《２０１８年選舉法

例（雜項修訂）條例草案》，包括提高俗稱「種票」的虛假選民登記刑罰，由目前最高的５００

０元及監禁６個月，提高至１萬元及監禁２年 ；及豁免第三者承擔因在互聯網上發布選舉廣告

而僅涉及的刑責等。

議會陣線區諾軒和公民黨郭家麒均認為，今次的修訂只是「小修小補」、「櫥窗式」的修補

，始終迴避選舉中的最重要問題。民主黨則贊成修訂，該黨議員黃碧雲指，今次是放寬了第三者

在網上發布選舉廣告而僅涉及的刑責，可助市民不會誤墮法網。

政制及內地事務局局長聶德權反駁郭家麒的說法，指該黨的反對理由與修例的目的無關，只

是「政治口號」。

條例草案委員會主席張國鈞在提交報告後發言時表示，現時選舉法例仍然在不少漏洞，例如

「棄選過票」、有黨派以「雷動計劃」策略性配票等，指相關做法對選舉制度不公平。他又指，

由於２０１６年選舉後，有港島區當選人被ＤＱ，與令其他當選人至今仍未能收到政府的議員資

助，成為了「受害人」。法律界議員、公民黨郭榮鏗就反駁，政府已任意ＤＱ參選或當選的議員

，中聯辦亦會為建制派暗中配票，批評港府和中央才是令現時選舉出現不公的元兇。（ｃｗ）

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