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16/01/2019 16:44

【三隧分流】工聯會指現階段難以就方案投贊成票

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府的三隧分流方案引起各界爭議。工聯會立法會議員陸頌雄
表示，該黨現階段難以接受政府的方案，難以在會議上投贊成票，即使特首辦主任陳國基有向他
們拉票，但亦認同政府要解困，就不應硬推，應是打開討論空間。
　　至於被問到投票取態會是反對、棄權，還是不出席會議，陸頌雄指仍未有最終決定，但認為
政府最重要是拿出誠意討論，例如方案是否有調整空間。（ｃｗ）

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