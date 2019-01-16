【三隧分流】工聯會指現階段難以就方案投贊成票

《經濟通通訊社１６日專訊》政府的三隧分流方案引起各界爭議。工聯會立法會議員陸頌雄

表示，該黨現階段難以接受政府的方案，難以在會議上投贊成票，即使特首辦主任陳國基有向他

們拉票，但亦認同政府要解困，就不應硬推，應是打開討論空間。

至於被問到投票取態會是反對、棄權，還是不出席會議，陸頌雄指仍未有最終決定，但認為

政府最重要是拿出誠意討論，例如方案是否有調整空間。（ｃｗ）

