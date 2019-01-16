《鍾之日記》人行放水創記錄，奈何魚缸悶一場

《鍾之日記》１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：平收。



人民銀行一句「貨幣政策穩健並不意味著一成不變，要保持鬆緊適度」，果然說到做到，繼

昨日（１５日）實施年初宣布的首階段下調存款準備金率０﹒５個百分點釋出流動性後，今日進

行的５７００億（人民幣．下同）逆回購操作規模及單日淨投放量５６００億元，均創歷史新高

。市場認為，春節將至，人行此舉既是滿足目前的稅期高峰，也是為春節的流動性穩定未雨綢繆

。

事實上，面對內地經濟下行，央媽不遺餘力地持續放水。人行調查統計司司長阮健弘稱，去

年通過四次降準和增量開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作等措施，提供充裕的中長期流動性，增

強銀行體系資金的穩定性，增加了銀行支持實體經濟的資金來源。２０１８年全年，新增人民幣

貸款１６﹒１７萬億元，同比多增２﹒６４萬億元，多增量是上年同期的３倍，而上月人幣新增

貸１﹒０８萬億元，亦大幅高於市場預期８０００億元。

瑞銀認為，人行會繼續通過利用數量型工具放鬆貨幣政策，今年還將至少再降準２００個基

點。未來財政政策放鬆，特別是通過增加地方政府債券發行和小幅放款地方平台公司融資來支持

基建支出，可能是２０１９年穩增長的關鍵。



＊Ａ場平收，雄安概念再炒起＊



為應對經濟下行，中央本周密集舉行國新辦發布會，介紹各部委落實經濟工作會議的情況。

繼昨日發改委、人行、財政部後，今日輪到工信部、人社部和商務部，明天由國資委介紹央企經

濟運行情況。各部委分別闡述在製造業領域，穩就業和擴大內需等方面將要出台的實招和辦法，

減稅降費促消費，提振信心。

祖國股市今日對人行的大額放水未為所動，欠缺方向窄幅上落，滬綜指全日平收無升跌，報

２５７０﹒４２點，深成指悶跌０﹒０９％。兩市全日成交３０４７億較上日減少４﹒７％。

國家主席習近平時隔兩年再訪雄安。雄安概念股趁機炒高，津濱發展（深：０００８９７）

等多股漲停。



＊恆指創逾一個月高＊



英國脫歐議案遭下議院否決，市場沒感意外。香江魚缸昨日急升後，今日先低後高，曾高見

２６９０３點，創逾一個月高。恆指收報２６９０２點，升７１點或０﹒２７％。大市全日成交

８７４﹒７３億元。

內險股反彈，國壽（０２６２８）急漲４﹒８％，中國平安（０２３１８）升近１％。人社

部副部長邱小平表示，今年將積極穩妥推進養老保險制度改革，深入實施企業職工基本養老保險

基金中央調劑制度，加快推進省級統籌，為全國統籌打好工作基礎。



＊微盟集團盤中曾崩３２％，傷透股民心＊



港交所近年力邀多家知名新經濟企業來港上市，可惜股價破發的慘痛先例，一次又一次觸痛

股民的心，獲騰訊（００７００）投資、業務為提供內地中小企業雲端商業及營銷解決方案的微

盟集團（０２０１３）日前成功在港上市，其上市後的慘烈表現，可謂新經濟板塊之冠。微盟昨

日首日掛牌，股價僅升５％，今早股價表現平穩，但直至今日１４時開始，股價被狂沽，盤中一

度瀉３２％至１﹒９９港元，在該位置每手慘蝕８１０港元。截至全日收市，微盟跌幅收窄指

１６﹒７％，報２﹒４４港元，每手仍蝕３６０元。

另外，騰訊旗下極光計劃與藍港互動（０８２６７）旗下遊戲業務合作，昨日推出西游題材

輕競技手遊「鬧鬧天宮」，該手遊去年１月已取得國家廣電總局批准收費。惟騰訊反應平平，升

０﹒３％至３３１元，藍港互動在低成交下乾升３﹒９％，報１﹒０６元。



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