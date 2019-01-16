【強制退市】長生生物進入退市整理期，復牌首日無懸念跌停

《經濟通通訊社１６日專訊》早前被曝疫苗造假醜聞的長生生物（深：００２６８０），被

深交所作出重大違法強制退市決定，其股票正式進入三十日退市整理期，今日復牌首日，無懸念

跌停，報３﹒７４元人民幣，錄得１３３萬手封單。（ｅｙ）

