《經濟通通訊社１６日專訊》早前被曝疫苗造假醜聞的長生生物（深：００２６８０），被
深交所作出重大違法強制退市決定，其股票正式進入三十日退市整理期，今日復牌首日，無懸念
跌停，報３﹒７４元人民幣，錄得１３３萬手封單。（ｅｙ）
16/01/2019 09:46
【強制退市】長生生物進入退市整理期，復牌首日無懸念跌停
《經濟通通訊社１６日專訊》早前被曝疫苗造假醜聞的長生生物（深：００２６８０），被
深交所作出重大違法強制退市決定，其股票正式進入三十日退市整理期，今日復牌首日，無懸念
跌停，報３﹒７４元人民幣，錄得１３３萬手封單。（ｅｙ）
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