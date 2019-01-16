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16/01/2019 09:18

【駐京專電】人行阮健弘：個人住房貸款餘額增速連續兩年回落

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人民銀行調查統計司司長阮健弘表示，去
年房地產貸款增速出現平穩回落。截至２０１８年末，人民幣房地產貸款餘額為３８﹒７萬億元
（人民幣．下同），同比增長２０％，增速比２０１７年回落０﹒９個百分點；全年房地產貸款
增加６﹒４５萬億元，佔同期各項貸款增量的３９﹒９％，比２０１７年佔比水平低１﹒２個百
分點，比２０１６年低４﹒９個百分點。
　　她表示，從結構上看，一是個人住房貸款增速比２０１７年低。２０１８年末，個人住房貸
款餘額為２５﹒７５萬億元，同比增長１７﹒８％，增速比２０１７年回落４﹒４個百分點。二
是房地產開發貸款增速比２０１７年高。２０１８年末，房地產開發貸款餘額為１０﹒１９萬億
元，同比增長２２﹒６％，增速比２０１７年高５﹒５個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘
額４﹒３２萬億元，同比增長２９﹒５％，增速比２０１７年低３﹒１個百分點。
　　此前公布數據顯示，２０１７年１２月末，人民幣房地產貸款餘額為３２﹒２５萬億元，同
比增長２０﹒９％，增速比２０１６年末回落６﹒１個百分點，其中，個人住房貸款餘額為
２１﹒８６萬億元，同比增長２２﹒２％，增速比２０１６年末回落１４﹒５個百分點。

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