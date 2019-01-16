《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》報道，國資委要求部分國有企業人員避免到美國及
其盟國出差，差旅警告範圍包括五眼（Ｆｉｖｅ Ｅｙｅｓ）情報同盟國家－－英國、加拿大、
澳洲和新西蘭。
報道引述知情人士稱，如果國企人員必須前往海外，只能攜帶安全的、公司為海外使用所準
備的筆記本電腦。（ｃｔ）
16/01/2019 08:24
【貿易開戰】據報國資委要求國企人員避免前往美國及盟國出差
《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》報道，國資委要求部分國有企業人員避免到美國及
其盟國出差，差旅警告範圍包括五眼（Ｆｉｖｅ Ｅｙｅｓ）情報同盟國家－－英國、加拿大、
澳洲和新西蘭。
報道引述知情人士稱，如果國企人員必須前往海外，只能攜帶安全的、公司為海外使用所準
備的筆記本電腦。（ｃｔ）
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