【京城近觀】星巴克二十歲的中年危機

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》幾天前，全北京的星巴克用連續三天茶飲

買一贈一慶祝了星巴克進入中國２０周年。

１９９９年，星巴克來到中國，第一站是北京，之後一年，才開在擁有濃濃外資情調的上海

和香港。全國第一家的星巴克開在當時還是新興的北京ＣＢＤ：中國國際貿易中心，２０年過去

，店來店往，這家店仍然屹立，跟２０年前不一樣的是，星巴克在北京已然遍地開花，不少商場

有兩家以上的星巴克，尤其在商務區。



＊２００７年的故宮店危機＊



星巴克在美國擴張初期便深受受過高等教育，擁有一定購買力、對社交和生活品質有所要求

的年輕人喜歡。這可能是跟星巴克創始人霍華德．舒爾茨（Ｈｏｗａｒｄ Ｓｃｈｕｌｔｚ）提

出的「第三空間」概念有關，把咖啡店視為家與辦公室以外的社交去處，人們喜歡在這裡談天，

談戀愛，但最多的，還有談生意，談保險。

２０年，星巴克在中國可算是規模數一數二的咖啡品牌，曾經遇過不少對手和危機。其中最

大的一次危機，可說是２００７年星巴克故宮店被逼撤店。時值２００８年北京奧運前一年，國

人民族情懷高漲，當時的央視主播芮成鋼寫了一篇《請星巴克從故宮里出去》的文章，隨後大量

媒體跟進報道，幾乎人人口誅筆伐。當時星巴克的回應是：「應故宮博物院邀請在故宮開了分店

，並已經為適應紫禁城環境做了認真的努力。」但在輿論的壓力之下，星巴克先是做出讓步，把

標誌摘下來，盡量讓人認不出來，但是人們沒有放過它，直到２００７年７月，星巴克正式撤離

故宮。



＊推出高檔品牌星巴克臻選門店＊



這兩年星巴克不斷尋求變化，霍華德曾制定了一個雄心勃勃的計劃，建立星巴克的高檔品牌

－－星巴克臻選門店，使用最新的技術釀製更昂貴更高級的咖啡，並提供手工烘培食品，甚至中

國茶、特調雞尾酒。

這個計劃沒有讓人失望，星巴克臻選上海烘培工坊自２０１７年開業以來，每天平均接待

８０００人次，一年累計接待量超過數百萬人次。上海擁有６００多家星巴克門店，是全球擁有

星巴克門店數量最多的城市。

中國市場一直被星巴克寄予厚望，進入２０１９年，星巴克將明確增長計劃，側重美國和中

國這兩個長期增長市場。但是，目前臻選計劃很可能受到中國ＧＤＰ將繼續放緩影響。

前段時間，蘋果因為在華業績增速遭遇瓶頸，被不少機構下調目標價，股價出現暴跌，華爾

街之王高盛又預測，下一個在中國倒下的巨頭，可能是星巴克。



＊星巴克「一哥」地位受瑞幸威脅＊



這可能是因為星巴克「一哥」地位受到了頗具威脅性的挑戰，是來自中國本土品牌瑞幸咖啡

（Ｌｕｋｉｎ Ｃｏｆｆｅｅ）。瑞幸給外界傳遞的信息未必是很好的咖啡，但它很會營銷。瑞

幸一上來就高舉反星巴克大旗，吸引了很多注意力。

創立於２０１８年１月１日開始試營業、５月８日正式營業的瑞幸咖啡，創始人是原神州優

車集團ＣＯＯ錢治亞，瑞幸在這一年多的時間內極速發展，瑞幸咖啡曾試過一天內同時進軍七座

國內城市，近百家門店同時開業。去年底門店數量已經超過２０００家。

相比之下，星巴克進軍中國市場２０年，才開設了約３６００家門店。去年在中國市場，星

巴克新開５８５家門店，星巴克預計未來四年在中國門店擴充至６０００家。而今年瑞幸的目標

，是在中國新開２５００家門店，預計年底門店總數超過４５００家，瑞幸要在中國的在門店上

全面超過星巴克，成為中國最大連鎖咖啡品牌。

和星巴克全面ＰＫ，瑞幸靠的是甚麼？錢治亞說，瑞幸咖啡要做一杯高品質的咖啡，通過互

聯網的方式做成新零售典範，目標是要（在國內）打敗星巴克，瑞幸採用互聯網思維和速度做咖

啡，通過ＡＰＰ下單付款自提或者配送，是銷售方便快捷。為了迎戰，星巴克去年８月攜手餓了

麼，推出外賣服務。

是瑞幸衝的太快，還是星巴克走的太慢？不管怎樣，走得太快的瑞幸咖啡受到不少質疑。

瘋狂燒錢跑馬圈地，壟斷市場後再求回報。近年一些新經經濟公司成為資本的寵兒，走的都是這

一套路，有的成功，比如滴滴，有的進退維艱，比如ｏｆｏ。瘋狂擴張的瑞幸咖啡還傳出準備赴

港上市，但巨虧受到市場質疑。瑞幸會否成為下一個ｏｆｏ？還是和星巴克棋逢對手，二分天下

？

