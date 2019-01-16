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即市新聞

16/01/2019 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１５６點子，報６﹒７７００

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１５，較上個交易日下調
７３點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５６點子，報６﹒７７００，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７５４４。（ａｃ）

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