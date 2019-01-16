【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１５６點子，報６﹒７７００

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１５，較上個交易日下調

７３點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５６點子，報６﹒７７００，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒７５４４。（ａｃ）

