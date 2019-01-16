《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行３５００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、２２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放５６００億元。
人行還就７、１４、２８和６３天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
16/01/2019 09:20
【人行放水】消息指人行進行５７００億逆回購，大額放水逾五千億
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，人行今日將進行３５００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、２２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放５６００億元。
人行還就７、１４、２８和６３天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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