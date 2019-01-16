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即市新聞

16/01/2019 09:55

【人行放水】人行降準後再大額逆回購、淨投放５６００億元創新高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，目前仍處於稅期高峰，銀行體系流動性總量下
行較快，為維護銀行體系流動性合理充裕，決定今日進行的３５００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作、２２００億元２８天期逆回購操作，中標利率持平，分別為２﹒５５％及
２﹒８５％。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放５６００億元。今日逆回購操作規模
及單日淨投放量，均創歷史新高。此前一次單日淨投放紀錄為２０１７年１月１８日，單日淨投
放４１００億元。
　　面對內地經濟下行，人行持續放水。２０１８年全年，新增人民幣貸款１６﹒１７萬億元，
同比多增２﹒６４萬億元，多增量是上年同期的３倍，上月人幣貸款增加１﹒０８萬億元，大幅
高於市場預期的８０００億元。
　　人行副行長朱鶴新昨日在國新辦發布會上表示，貨幣政策穩健並不意味著一成不變，要保持
鬆緊適度，根據形勢變化體現貨幣政策的靈活、前瞻性；不能搞大水漫灌，要保持宏觀槓桿的基
本穩定。
　　人行在２０１９年初公布下調存款準備金率１個百分點，降準會分兩次進行，首階段下調０
﹒５個百分點已於昨日（１５日）實施，而第二階段將於下周五（２５日）展開。扣除一季度到
期的ＭＬＦ不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。（ａｃ）

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