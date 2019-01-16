《經濟通通訊社１６日專訊》沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ繼早前狙擊港股恆安國際
（０１０４４）後，今次狙擊在中國經營互聯網金融平台的美股和信貸，其於２０１７年１１月
在美國納斯達克上市。
Ｂｏｎｉｔａｓ報告中指，和信貸自２０１４年成立以來，誇大其累計利潤１３４３％，並
在其披露文件中誇大其累計收入１９５％，又指出和信貸向投資者謊報業務規模、內部人士轉移
現金、線上平台負面發展等情形。Ｂｏｎｉｔａｓ認為公司股票估值為０美元。（ｅｙ）
16/01/2019 13:48
《連環爆雷》沽空機構狙擊在美上市和信貸，涉誇大利潤１３倍
《經濟通通訊社１６日專訊》沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ繼早前狙擊港股恆安國際
（０１０４４）後，今次狙擊在中國經營互聯網金融平台的美股和信貸，其於２０１７年１１月
在美國納斯達克上市。
Ｂｏｎｉｔａｓ報告中指，和信貸自２０１４年成立以來，誇大其累計利潤１３４３％，並
在其披露文件中誇大其累計收入１９５％，又指出和信貸向投資者謊報業務規模、內部人士轉移
現金、線上平台負面發展等情形。Ｂｏｎｉｔａｓ認為公司股票估值為０美元。（ｅｙ）
|FOCUS16/01/2019
【FOCUS】珊珊慘敗英鎊反升 忘了「硬脫歐」風險？
|生財有道16/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：恒指26500極吸引
|中國故事16/01/2019
【京城近觀】星巴克二十歲的中年危機
|生財有道16/01/2019
內地今年勢推5G 長飛光纖光纜等發光
|生財有道16/01/2019
中央救車市 比亞迪充足電
|剖析天下16/01/2019
美股一月效應勢反彈？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰