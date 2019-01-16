《連環爆雷》沽空機構狙擊在美上市和信貸，涉誇大利潤１３倍

《經濟通通訊社１６日專訊》沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ繼早前狙擊港股恆安國際

（０１０４４）後，今次狙擊在中國經營互聯網金融平台的美股和信貸，其於２０１７年１１月

在美國納斯達克上市。

Ｂｏｎｉｔａｓ報告中指，和信貸自２０１４年成立以來，誇大其累計利潤１３４３％，並

在其披露文件中誇大其累計收入１９５％，又指出和信貸向投資者謊報業務規模、內部人士轉移

現金、線上平台負面發展等情形。Ｂｏｎｉｔａｓ認為公司股票估值為０美元。（ｅｙ）

