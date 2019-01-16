【ＦＯＣＵＳ】珊珊慘敗英鎊反升，是否高追見仁見智

【ＦＯＣＵＳ】「鐵娘子２﹒０」珊珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）輾轉奔走近兩年的脫歐

協議，周二（１５日）晚遭英國下議院以４３２票：２０２票否決，刷新近一世紀以來英國政府

於國會的慘敗紀錄；反對黨工黨隨即提交針對保守黨政府的不信任動議，將於倫敦時間周三

（１６日）晚７時表決。

遠超市場預期的２３０票差距，令英國脫歐不確定性陡增，但弔詭的是，英鎊兌美元在一度

急挫１﹒５％低見１﹒２６７０後大幅反彈；專注英國市場的ｉＳｈａｒｅｓ ＭＳＣＩ ＵＫ

ＥＴＦ亦上漲。

儘管珊珊預料將大概率贏得信任投票，未能推動重新大選的工黨屆時或籌劃二次脫歐公投；

而國會後座議員據悉正準備發起推遲脫歐限期的動議。花旗直指，延長「３．２９」死限的可能

性非常高，甚至撤回《里斯本條約》第５０條的可能性也在增加。英國脫歐最終會否只是南柯一

夢？拭目以待。



＊周三料大概率挺過不信任動議＊



珊珊今次下議院慘敗，不單刷新９５年前（１９２４年）執政工黨以１６６票之差落敗的敗

績，亦錄得多達１１８名保守黨議員「倒戈」的近代最大叛變，反映英國政界對愛爾蘭「後備」

條款戒心之深。

儘管工黨黨魁科爾賓譏諷為「歷史性失敗（ｈｉｓｔｏｒｉｃ ｄｅｆｅａｔ）」，但珊珊

仍料能成功保住相位並推出Ｐｌａｎ Ｂ。除了盟友北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）明言將在不

信任投票動議上支持政府，早前劈炮的前外相約翰遜亦稱，肯定會投票支持珊珊，「因為我不想

要科爾賓接任我們的首相。」

在周二晚的一片噓聲中，「打不死」的珊珊即預告，她將於下周一（２１日）向下議院發表

聲明及提出「Ｂ計劃」。由於歐盟已聲稱「無法重新談判」，她料仍然難以獲歐盟提供有關愛爾

蘭後備條款的法律保證，眼下最大的可能即是雙方同意推遲原定３月２９日的脫歐限期。



＊看漲升溫，未ｐｒｉｃｅ ｉｎ風險＊



英鎊止跌企穩，再次證實市場從珊珊的慘敗中看到另一種可能。Ｃａｐｉｔａｌ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ首席英國經濟學家Ｐａｕｌ Ｄａｌｅｓ於研究報告稱，首相的重大失敗實

際上可能是英國經濟的福音，因意味著她的脫歐交易已經死亡，即使她仍試圖通過２１日的Ｂ計

劃令它復活。

諮詢公司Ｂｌｅａｋｌｅｙ的首席投資官Ｐｅｔｅｒ Ｂｏｏｃｋｖａｒ亦指，大部分人已

降低對「無協議」脫歐的可能性，「因為會有某種交易」。道明證券甚至押注，英鎊將進一步往

１﹒２９３０方向上漲；野村則指，將在０﹒８８８０英鎊水平重建歐元兌英鎊空頭頭寸，因料

英鎊將繼續上漲。

恆生銀行首席市場策略員溫灼培亦表示，最有可能發生的情況是拖延「脫歐」談判，即是到

了３月２９日的「脫歐」期限，英國也不會即時「脫歐」，維持所在現狀不變，繼續與歐盟談判

。在這前提下，英鎊匯價有機會反彈重上１﹒３０美元之上。

不過，如同共和黨參議員Ｃｈｕｃｋ Ｇｒａｓｓｌｅｙ突然披露，上周北京舉行的中美副

部長級貿易談判無甚進展，特別是在關鍵的結構性議題上，英國股匯似完全無ｐｒｉｃｅ ｉｎ

「硬脫歐」的風險，英鎊是否值得高追，見仁見智。（經濟通通訊社 俞瑾）

