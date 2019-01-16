美林基金經理調查：投資者對經濟及企業盈利預期大跌，關注滯脹

《經濟通通訊社１６日專訊》美銀美林發表１月份基金經理調查報告指出，受訪基金經理對

通脹預期下降，跌至淨１９％基金經濟料明年通脹向上，由去年４月淨８２％大幅回落至錄得有

紀錄以來第二大跌幅。

另外，有淨６０％經理料未來１２個月環球經濟轉弱，是２００８年７月以來最差前景展望

，低過２００１年的低位。

不過只有１４％基金經理料今年全球經濟出現衰退，投資者料未來二至三個季度出現滯脹機

會多於出現衰退。而基金經理持有現金水平按月升至４﹒９％。

該行首席投資策略師Ｍｉｃｈｅａｌ Ｈａｒｔｎｅｔｔ表示，投資者對經濟增長及企業盈

利預期於１月出現大幅下跌，投資者關注滯脹問題多於衰退問題，基金經理已經預期美國聯儲局

「轉鴿」，美債孽息率走勢傾斜。



＊０９年以來調查首次發現投資者關注企業槓桿過大＊



此外，投資者憂慮信貨周期持續上升，淨４８％基金經理認為企業資產負債表槓桿過大。是

２００９年以來調查首次發現投資者關注企業槓桿，一半投資者希望企業利用現金改善企業資產

負債表。

而１月調查發現，投資者對企業盈利前景憧憬是２００８年以來最差，有淨５２％基金經理

料明年全球企業盈利出現惡化，較１２個月前有淨３９％基金經理料企業出現盈利改善，大幅逆

轉。

調查又顯示，長倉美元（２１％）及長倉ＦＡＡＮＧ＋ＢＡＴ是最多投資者的交易模式。不

過長倉美元的交易模式看來脆弱，美元己升至２００２年以來高位。（ｃｙ）

