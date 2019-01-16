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即市新聞

16/01/2019 10:21

美林基金經理調查：投資者對經濟及企業盈利預期大跌，關注滯脹

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美銀美林發表１月份基金經理調查報告指出，受訪基金經理對
通脹預期下降，跌至淨１９％基金經濟料明年通脹向上，由去年４月淨８２％大幅回落至錄得有
紀錄以來第二大跌幅。
　　另外，有淨６０％經理料未來１２個月環球經濟轉弱，是２００８年７月以來最差前景展望
，低過２００１年的低位。
　　不過只有１４％基金經理料今年全球經濟出現衰退，投資者料未來二至三個季度出現滯脹機
會多於出現衰退。而基金經理持有現金水平按月升至４﹒９％。　
　　該行首席投資策略師Ｍｉｃｈｅａｌ　Ｈａｒｔｎｅｔｔ表示，投資者對經濟增長及企業盈
利預期於１月出現大幅下跌，投資者關注滯脹問題多於衰退問題，基金經理已經預期美國聯儲局
「轉鴿」，美債孽息率走勢傾斜。
　　
＊０９年以來調查首次發現投資者關注企業槓桿過大＊
　　
　　此外，投資者憂慮信貨周期持續上升，淨４８％基金經理認為企業資產負債表槓桿過大。是
２００９年以來調查首次發現投資者關注企業槓桿，一半投資者希望企業利用現金改善企業資產
負債表。
　　而１月調查發現，投資者對企業盈利前景憧憬是２００８年以來最差，有淨５２％基金經理
料明年全球企業盈利出現惡化，較１２個月前有淨３９％基金經理料企業出現盈利改善，大幅逆
轉。
　　調查又顯示，長倉美元（２１％）及長倉ＦＡＡＮＧ＋ＢＡＴ是最多投資者的交易模式。不
過長倉美元的交易模式看來脆弱，美元己升至２００２年以來高位。（ｃｙ）

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