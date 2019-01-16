《經濟通通訊社１６日專訊》潤地（０１１０９）宣布，去年１２月份實現總合同銷售總額
約２１０﹒２億元（人民幣．下同），按年跌逾２３％，總合同銷售建築面積約１１３萬平方米
，減少近２９％。其中，操盤項目合同銷售？額及合同銷售建築面積，分別約１３４﹒１億元及
９４﹒７萬平方米，各下降逾５１％及逾４０％。
該月投資物業實現租金收入約１０﹒２億，增長近２８％。去年累計投資物業實現租金收入
約９５﹒８億元，上升近２８％。（ｈｍ）
16/01/2019 07:53
潤地（１１０９）去年１２月總合同銷售逾２１０億人幣跌逾２３％
《經濟通通訊社１６日專訊》潤地（０１１０９）宣布，去年１２月份實現總合同銷售總額
約２１０﹒２億元（人民幣．下同），按年跌逾２３％，總合同銷售建築面積約１１３萬平方米
，減少近２９％。其中，操盤項目合同銷售？額及合同銷售建築面積，分別約１３４﹒１億元及
９４﹒７萬平方米，各下降逾５１％及逾４０％。
該月投資物業實現租金收入約１０﹒２億，增長近２８％。去年累計投資物業實現租金收入
約９５﹒８億元，上升近２８％。（ｈｍ）
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