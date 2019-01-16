潤地（１１０９）去年１２月總合同銷售逾２１０億人幣跌逾２３％

《經濟通通訊社１６日專訊》潤地（０１１０９）宣布，去年１２月份實現總合同銷售總額

約２１０﹒２億元（人民幣．下同），按年跌逾２３％，總合同銷售建築面積約１１３萬平方米

，減少近２９％。其中，操盤項目合同銷售？額及合同銷售建築面積，分別約１３４﹒１億元及

９４﹒７萬平方米，各下降逾５１％及逾４０％。

該月投資物業實現租金收入約１０﹒２億，增長近２８％。去年累計投資物業實現租金收入

約９５﹒８億元，上升近２８％。（ｈｍ）

