【企業盈警】先機企業（１７６）料去年盈轉虧損，因財務成本增加

《經濟通通訊社１６日專訊》先機企業（００１７６）宣布，預期去年盈轉虧損，主因新購

公司辦公室的抵押貸款，及於２０１７年１２月２９日，公司發行的債券，導致財務成本增加；

新購公司辦公室的折舊費用增加；及應佔一間聯營公司之業績下跌所致。

另外，該公司指，由於內地去年發布有關教育改革的意見，故已委聘獨立專業估值師，評估

幼兒教育牌照及商譽的公允值。由於有關估值於仍在進行當中，會否作出減值仍存在變數。

該年度業績料３月發表。（ｈｍ）

