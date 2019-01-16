《經濟通通訊社１６日專訊》貴聯（０１００８）宣布，雖因中國煙草業深化強制招標制度
，令集團經營活動所帶來之去年全年溢利仍預期有下跌，惟此下跌已較去年上半年有所改善。並
且，仍預期去年全年純利大增，主因完成出售帝航帶來９０００萬一次性收益。該股上年度賺近
１﹒４億元。
該全年業績將於３月底公布。（ｈｍ）
16/01/2019 07:53
【企業盈喜】貴聯（０１００８）料去年純利大增，因錄出售收益
《經濟通通訊社１６日專訊》貴聯（０１００８）宣布，雖因中國煙草業深化強制招標制度
，令集團經營活動所帶來之去年全年溢利仍預期有下跌，惟此下跌已較去年上半年有所改善。並
且，仍預期去年全年純利大增，主因完成出售帝航帶來９０００萬一次性收益。該股上年度賺近
１﹒４億元。
該全年業績將於３月底公布。（ｈｍ）
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