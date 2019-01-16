【企業盈喜】貴聯（０１００８）料去年純利大增，因錄出售收益

《經濟通通訊社１６日專訊》貴聯（０１００８）宣布，雖因中國煙草業深化強制招標制度

，令集團經營活動所帶來之去年全年溢利仍預期有下跌，惟此下跌已較去年上半年有所改善。並

且，仍預期去年全年純利大增，主因完成出售帝航帶來９０００萬一次性收益。該股上年度賺近

１﹒４億元。

該全年業績將於３月底公布。（ｈｍ）

