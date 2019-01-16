【企業盈警】亞洲木薯（８４１）料去年見紅，因中美貿易令收入跌

《經濟通通訊社１６日專訊》亞洲木薯（００８４１）宣布，預計截至今年３月底止年度將

錄虧損，主因中美貿易磨擦加劇，令到中國經濟放緩及眾多行業市場蕭條，因此國內客戶對乾木

薯片需求也因應減少，而集團於首九月乾木薯片銷售收入及平均毛利率均見下跌。

該公司將於６月底公布全年業績。（ｈｍ）

