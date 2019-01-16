《日入而息》文翠珊脫歐協議被否決，港股窄幅升７１點

《今天重點》﹡英國下議院以大比數否決英國首相文翠珊的脫歐協議，有可能導致英國無序

脫歐，甚至逆轉２０１６年的脫歐決定。

﹡美林基金經理調查：投資者對經濟及企業盈利預期大跌，關注滯脹

﹡鄧普頓：今年美國沒有經濟衰退風險，料加息一次，偏好歐洲股票

﹡萬峰因年齡原因辭任新華保險（１３３６）董事長，董事會通過推舉黎宗

劍，代行董事長職務，直至董事會選舉出新任董事長為止



《即日市況》﹡英美政治亂局及中美貿易紛爭，港股窄幅升７１點報２６９０２



《深滬股市》﹡人行創記錄放水５６００億元未見效，滬綜指悶局平收



《美元匯價》﹡英國「硬脫歐」風險甚高，鎊匯１﹒２９可沽；歐元最新報１﹒１４╱

１４０５，日圓最新報１０８﹒７１╱７６



《公司業績》﹡柳鋼股份料去年盈利增６７％至７９％

﹡九興控股（０１８３６）第四季收入升８﹒２％至３﹒９億美元



《公司資訊》﹡美國參議院推進議程阻止白宮解除對俄鋁（００４８６）制裁

﹡天元醫療（００５５７）借出５０００萬元人民幣還款期延長１２個月，年

息１３％

﹡安領（０８４１０）於大灣區成立外商獨資企業，拓網絡安全服務

﹡報道指捷克信貸企業捷信擬來港上市，集資７８億元

﹡惠陶集團（０８２３８）股份２０合１

﹡匯思太平洋（０８１４７）擬收購華海外醫療設備貿易業務；擬收購新三板

華蘇亞沃頓醫療科技股份

﹡新濠影匯娛樂場明年終止貴賓廳泥碼營運

﹡鼎豐（０６８７８）收購將面臨清盤內地房產商

﹡有線寬頻（０１０９７）與廣東廣電網絡簽訂戰略合作協議；有線寬頻與廣

東廣電合作建設大灣區智能網絡，料令業務重回正軌

﹡正恆國際（００１８５）以２﹒２億元人民幣投得河南省鄭州市商業地皮

﹡中國東方（００５８１）收購正達鋼鐵２９％權益及６０萬噸鋼鐵產能

﹡寰宇娛樂文化（０１０４６）主席配售８２００萬股，恢復公眾持股量



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）２０１９年第一期公司債，３年期票息３﹒６８％

﹡眾安（０６０６０）與Ｇｒａｂ成立合資公司，並設立數碼保險平台

﹡平保（０２３１８）去年保費收入升１９％至逾７１９１億元人民幣

﹡太平（００９６６）去年保費收入升８﹒６％

﹡中海油（００８８３）宣布惠州３３－１油田聯合開發項目投產

﹡人保（０１３３９）去年財險之保費收入升１１％至３８８０億元人民幣

﹡萬峰因年齡原因辭任新華保險（０１３３６）董事長

﹡深圳控股（００６０４）上月合同銷售額按年升９﹒３倍



《神州民企》﹡泛亞環保（００５５６）擬合作拓展互聯網充值服務

﹡張家旺獲委任為中國聖牧（０１４３２）首席執行官



《中國要聞》﹡統計局表示上月一線城市新樓價環比漲幅擴，二三線回落

﹡據測算上月７０大中城市新建住宅價格同比升９﹒７％

﹡內地多省市調降今年ＧＤＰ目標，經濟更重高質量發展

﹡去年內地鐵路完成貨物發送量３１﹒９億噸增９﹒３％

﹡全國人大常委會將審議外商投資法草案

﹡唐珂表示今年中國進口大豆總量有保障，播種面積續增加；非洲豬瘟影響有

限，料春節前生豬價格穩中略降

﹡財政部表示今年將拓展國債功能，研究與幣策操作相銜接

﹡習近平時隔近兩年赴雄安新區考察調研

﹡發改委批復湖北鄂州民用機場工程，總投資近３２１億

﹡報道指程序化交易直連券商有望春節後重啟

﹡中央結算表示今年推動央債借貸及跨市場債券ＥＴＦ落地

﹡首單商業銀行永續債或月底前落地，中行有望為發行人

﹡發改委表示規範增量配電網投資建設與運營，設退出機制

﹡沽空機構狙擊在美上市和信貸，涉誇大利潤１３倍

﹡人行降準後再大額逆回購、淨投放５６００億元創新高

﹡人行阮健弘表示個人住房貸款餘額增速連續兩年回落；人行上海總部表示切

實用好再貸款、定向降準等工具

﹡人社部表示今年推進養老保險改革，研究降社保費率方案

﹡工信部表示今年重點做好六方面工作，實施製造強國戰略；有能力實現工業

經濟平穩運行；對今年汽車產銷形勢樂觀，不至於大幅波動

﹡北京與ＳＷＩＦＴ簽合作備忘，在京設立外商獨資企業

﹡商務部表示今年重點促消費穩外貿，妥善應對中美摩擦；推動盡早出台外商

投資法，深化一帶一路合作；盡快提出具中國特色自由貿易港政策

﹡國資委表示央企金融衍生業務禁投機，推進製造領域重組

﹡上海將推不良醫療機構退出機制

﹡中原地產表示去年末上海多個中高端項目入市抬高均價

﹡中國租賃用地供應提速，滬杭京三地供應居前

﹡世界摩托車越野賽今年首度來滬

﹡快鹿集團集資詐騙案一審被判處罰金１５億

﹡浦發銀行攜渣打銀行支持一帶一路項目

﹡匯豐屈宏斌稱中國經濟下半年有望企穩回升

﹡據報被捕波蘭前國安官員被控為中國從事間諜活動

﹡報道指中美上周副部級會談，未達成初步協議

﹡萊特希澤表示若關稅提高到２５％，企業可申請豁免

﹡馬化騰回應多款社交產品挑戰：先讓家人用起來再說吧

﹡報道指馬雲購入意甲球隊國際米蘭３１％，涉１３﹒５億元

﹡博鰲亞洲論壇２０１９年年會於３月２６－２９日舉行

﹡高額預付疑財務造假，三安澄清此舉有利做大貿易規模

﹡同益實業再增１０億元人幣違約債務

﹡銀保監表示穩步推進互聯網金融和網貸風險專項整治

﹡商務部表示去年ＯＤＩ升０﹒３％，對外投資結構續多元

﹡董明珠當選新一屆格力董事，會上預告業績涉嫌違規

﹡董秀明辭任浦發銀行董事，為一周內第二位董事辭任



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報９７６３﹒８１點



《其他消息》﹡陳恆鑌憂加價後反釀三隧齊塞，稱民建聯將提修訂動議

﹡林卓廷質疑不同案件、不同對待，促鄭若驊問責下台

﹡鄭若驊稱不記得與梁振英曾共事６年，陳淑莊斥講大話；鄭若驊稱律政司檢

控前尋外間法律意見非慣常做法

﹡選舉法例雜項修訂獲通過，倘種票將罰款１萬囚兩年

﹡工聯會指現階段難以就方案投贊成票

﹡啟德第４Ｃ區３號海景地皮值１３０億元，力爭成地王

﹡安永料２０１８╱１９年度本港財政盈餘達４００億元

﹡深股通額度全日用５﹒５億元；滬股通額度全日用２２﹒５億元

﹡花旗表示研網上銷售保障型保險產品，受訪者多對身故後財政感憂慮

﹡安永表示不支持派錢，樓市減辣等措施應認真審視

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