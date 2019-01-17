《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４２０７．１６ 升 １４１．５７點╱０．５９％
標普５００ ２６１６．１０ 升 ５．８０點╱０．２２％
納斯達克 ７０３４．７０ 升 １０．８６點╱０．１５％
倫敦富時１００ ６８６２．６８ 跌 ３２．３４點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １０９３１．２４ 升 ３９．４５點╱０．３６％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８１０．７４ 升 ２４．５７點╱０．５１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０９，歐元兌美元１．１４０２
17/01/2019 07:46
《日出而作》英國會否決文翠珊不信任動議，道指升１４１點企績佳
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４２０７．１６ 升 １４１．５７點╱０．５９％
標普５００ ２６１６．１０ 升 ５．８０點╱０．２２％
納斯達克 ７０３４．７０ 升 １０．８６點╱０．１５％
倫敦富時１００ ６８６２．６８ 跌 ３２．３４點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １０９３１．２４ 升 ３９．４５點╱０．３６％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８１０．７４ 升 ２４．５７點╱０．５１％
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