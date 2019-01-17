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17/01/2019 09:22

港股靠穩輕微高開５１點報２６９５３點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》英美政治亂局仍未解決，惟高盛等銀行企業業績勝預期，帶動
美股上揚，而亞洲股市普遍輕微高走，投資者繼續持觀望，港股今早隨亞洲股市高開。恆生指數
開報２６９５３，升５１點或升０﹒１９％，主板成交５８﹒０５億元。國企指數開報１０５７
９點，升２３點或０﹒２２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２３％，報６５元；港交所（００３８８）升０﹒
１７％，報２３９元；騰訊（００７００）升１﹒２１％，報３３５元；中移動（００９４１）
升０﹒２５％，報８１﹒６元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１４％，報６９﹒８元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１１﹒７２元　　　升１﹒７４％
　　中國平安（０２３１８）　　　７２﹒０５元　　　升１﹒５５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４７﹒００元　　　升１﹒４０％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５９﹒２０元　　　升１﹒３７％
　　中海油　（００８８３）　　　１２﹒８６元　　　升１﹒２６％
　　長和　　（００００１）　　　７９﹒５０元　　　升１﹒２１％
　　騰訊控股（００７００）　　３３５﹒００元　　　升１﹒２１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　５﹒９２元　　　升１﹒２０％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１２﹒７０元　　　升１﹒１１％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３６﹒３５元　　　升０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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