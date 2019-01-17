《盤後部署》中美談判進展主導，港股２６２００至２７２００上落

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚外圍股市繼續上升，惟港股兩連升後乏力向上，今早輕微

高開５１點報２６９５３，之後走勢反覆，先低見２６７０３倒插１９８點，其後於多隻重磅股

及醫藥股帶動下回升，一度反彈１１０點高見２７０１２，最終收市滑１４６點或跌０﹒５４％

，報２６７５５，二萬七關得而復失。國企指數收報１０５１２點，跌０﹒４１％或跌４３點。

內地股市三大指數亦同告下跌，其中，滬綜指低收０﹒４２％，報２５５９﹒６４，成交

１２７５﹒４６億元人民幣。



＊美國政府「停擺」，經濟危機加大＊



有消息指，中國國務院副總理劉鶴已接受邀請，並將於１月底牽領中國貿易代表團訪問華盛

頓，與財長姆努欽舉行貿易談判。不過美國副總統彭斯指中美貿易談判進展甚微，美方對中方繼

續談判仍抱有希望，但如果無法達成協議，將準備對中國徵收更多關稅，故目前市場對中美未見

明朗化亦潛藏不穩情緒。

另一邊廂，德意志銀行及荷蘭銀行發表報告指，美國政府「停擺」不確定因素加上貿易政策

，足以令美國經濟陷入衰退。美國大多數地區的製造業和能源行業擴張速度放緩，而數個地區的

非金融服務亦出現降溫。不過如果美國短期內能夠解決「停擺」問題，相信有望令市場淡化對經

濟衰退的不安。



＊美企業績展望不樂觀，港股難向上＊



國家最近推出多項措施穩定經濟，人行降準亦正式落地，以增加資金流動性。港股今年開局

短短半個月已大幅反彈，前景漸趨明朗，惟大市成交仍未見配合，投資者入市態度仍然謹慎。

目前，中美貿易談判進展或主導後市的表現。有分析指，儘管中美雙方成功就關稅問題達成

共識，兩國長期的對峙狀態亦不能輕易改變，加上市場對美國企業的業績展望亦不甚樂觀，港股

再大漲機會不高，縱使短期內受消息面帶動上破二萬七，亦未必能夠企穩，料短期於

２６２００至２７２００點區間上落。（ｍｗ、ａｌ）

