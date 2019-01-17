【脫歐之後】據報歐盟準備將英國脫歐推遲至２０２０年

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，在德國及法國表示願意延長英國脫歐談判後，歐

盟官員正在研究將英國脫歐推遲至２０２０年。

據悉，此前歐盟的計劃主要圍繞將英國脫歐從３月２９日推遲３個月，直到６月底。但現時

，歐盟官員正在研究將英國脫歐推遲至明年的法律途徑。（ｍｎ）

