《經濟通通訊社１７日專訊》美國政府部分停擺已進入第２６日，眾議院議長佩洛希敦促總
統特朗普重新安排發表國情咨文講話的時間，希望令特朗普沒有機會在眾議院講話時趁機向民主
黨發難。
特朗普目前定於１月２９日發表國情咨文，但佩洛希向他致函稱目前存在安全問題，因負責
保安安排的的美國特勤局在政府部分停擺期間經費不足。
佩洛希暗示，如果特朗普不同意重新安排講話時間到政府恢復正常運作之後，建議他可以在
橢圓形辦公室講話。（ｍｎ）
17/01/2019 09:02
《外地經濟》美政府續停擺，眾議院議長籲特朗普推遲國情咨文講話
《經濟通通訊社１７日專訊》美國政府部分停擺已進入第２６日，眾議院議長佩洛希敦促總
統特朗普重新安排發表國情咨文講話的時間，希望令特朗普沒有機會在眾議院講話時趁機向民主
黨發難。
特朗普目前定於１月２９日發表國情咨文，但佩洛希向他致函稱目前存在安全問題，因負責
保安安排的的美國特勤局在政府部分停擺期間經費不足。
佩洛希暗示，如果特朗普不同意重新安排講話時間到政府恢復正常運作之後，建議他可以在
橢圓形辦公室講話。（ｍｎ）
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