《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院以３票之差，未能阻止財政部放寬對俄鋁（００４
８６）等３間企業的制裁決定。
此前美國財政部公布，撤銷對俄鋁、其母公司Ｅｎ＋，以及其大股東俄國富商歐柏嘉（Ｏｌ
ｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）另一間關連企業的制裁，美國國會有３０日時間阻止有關決定，截
至時限為周五。
今次參議院是以５７票對４２票通過推翻財政部決定法案，但未能達到所需的６０票。眾議
院今次亦將表決相關法案，預計亦同樣未能阻止財政部的決定。（ｍｎ）
17/01/2019 09:35
【俄鋁風暴】美國參議院未能阻止財政部放寬對俄鋁（４８６）制裁
《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院以３票之差，未能阻止財政部放寬對俄鋁（００４
８６）等３間企業的制裁決定。
此前美國財政部公布，撤銷對俄鋁、其母公司Ｅｎ＋，以及其大股東俄國富商歐柏嘉（Ｏｌ
ｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）另一間關連企業的制裁，美國國會有３０日時間阻止有關決定，截
至時限為周五。
今次參議院是以５７票對４２票通過推翻財政部決定法案，但未能達到所需的６０票。眾議
院今次亦將表決相關法案，預計亦同樣未能阻止財政部的決定。（ｍｎ）
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