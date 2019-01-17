【俄鋁風暴】美國參議院未能阻止財政部放寬對俄鋁（４８６）制裁

《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院以３票之差，未能阻止財政部放寬對俄鋁（００４

８６）等３間企業的制裁決定。

此前美國財政部公布，撤銷對俄鋁、其母公司Ｅｎ＋，以及其大股東俄國富商歐柏嘉（Ｏｌ

ｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）另一間關連企業的制裁，美國國會有３０日時間阻止有關決定，截

至時限為周五。

今次參議院是以５７票對４２票通過推翻財政部決定法案，但未能達到所需的６０票。眾議

院今次亦將表決相關法案，預計亦同樣未能阻止財政部的決定。（ｍｎ）

