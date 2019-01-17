【脫歐之後】歐盟談判代表巴尼耶：不會重新談判英國脫歐協議

《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶表示，歐盟對與

英國脫歐後維持緊密關係持開放態度，但不會就英國國會拒絕的脫歐協議進行重新談判。

巴尼耶在歐洲議會發表講話時表示，未來的一個解決辦法是，英國接受與歐盟法規以確保非

常緊密的貿易關係。

距離英國達成協議或不達成協議脫歐的最後期限僅剩１０周時間，一些歐盟領導人表示，願

意延長３月２９日的脫歐最後期限，但如果期限超過３個月，將令５月份歐洲議會的選舉計劃複

雜化。（ｍｎ）

