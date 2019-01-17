【華為風波】據報德國擬制定更嚴格安全標準阻止華為參與５Ｇ項目

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，德國政府正在積極考慮通過更嚴格的安全要求及

其他方法，將華為排除在５Ｇ移動網絡建設之外。

據悉，政府官員正在討論制定華為無法達成的安全標準，從而有效阻止華為參與德國５Ｇ網

絡建設，有可能會以修改德國電訊法作為終極手段。

這些舉動標誌著德國政府的立場發生變化，當時德政府表示，沒有任何法律依據可以將任何

供應商從即將舉行的５Ｇ招標中剔除出來。（ｍｎ）

