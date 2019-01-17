【朝鮮局勢】北韓官員金英哲現身北京，料將轉飛前往華盛頓

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，參與美朝會談的北韓高級官員金英哲已抵達北京

，外界預計他將由北京轉飛至美國華盛頓。

據悉，美國國務卿蓬佩奧與金英哲預計將於明日在華盛頓舉行會晤，討論美國總統特朗普及

北韓領導人金正恩第二次峰會相關事宜。（ｍｎ）

