《經濟通通訊社１７日專訊》浪潮國際（００５９６）公布，公司截至２０１８年１２月３
１日止年度的未經審綜合管理帳目初步審閱，預期股東應佔溢利相比上年同期將大幅度增加超
１５０％，錄得盈利超過３億元。
董事會認為溢利增長主要由於報告期內，公司的管理軟件及雲服務業務收入穩定增長，同時
毛利率有所提升；報告期併購的浪潮天元通信帶來的盈利增長；及來自聯營公司投資收益大幅度
增長。
該公司將於３月公布業績。（ｕｌ）
17/01/2019 08:27
【企業盈喜】浪潮國際料年度多賺逾１５０％，雲服務收入穩定增長
《經濟通通訊社１７日專訊》浪潮國際（００５９６）公布，公司截至２０１８年１２月３
１日止年度的未經審綜合管理帳目初步審閱，預期股東應佔溢利相比上年同期將大幅度增加超
１５０％，錄得盈利超過３億元。
董事會認為溢利增長主要由於報告期內，公司的管理軟件及雲服務業務收入穩定增長，同時
毛利率有所提升；報告期併購的浪潮天元通信帶來的盈利增長；及來自聯營公司投資收益大幅度
增長。
該公司將於３月公布業績。（ｕｌ）
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