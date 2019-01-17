【企業盈喜】德寶（８４３６）年度純利料升３５％，銷售需求增加

《經濟通通訊社１７日專訊》德寶集團（０８４３６）公布，司截至２０１８年１２月３１

日止年度的未經審綜合管理帳目初步審閱，預計擁有人應佔溢利較上年同期升３５％，公司解釋

有關增長乃由於於２０１８年期間，銷售需求上漲及人民幣貶值帶來的匯兌收益共同導致。

有關集團年度業績將於３月１日刊發。（ｕｌ）

