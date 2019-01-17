《異動股》多隻小型內房洗倉，佳源、陽光１００、國瑞、力高插水

《經濟通通訊社１７日專訊》多隻小型內房股洗倉式下跌，其中佳源國際（０２７６８）

３﹒５億美元債券今日到期，午後股價急瀉，現報２﹒５６元，跌８０﹒３１％，盤中低報

１﹒４元，暫成交達３﹒２２億股，涉資１０﹒１５億元。

據外電報道，該公司今天有３﹒５億美元、票息８﹒１２５％債券到期。而該公司本金額

４億美元、票息１２％之２０２０年到期債券現價急跌三成創出新低。

另外，其他小型內房股亦見顯著下跌，陽光１００中國（０２６０８）急插七成，現報

１﹒１１元，暫成交達８６９２萬股，涉資８０８３萬元。另外，國瑞置業（０２３２９）

報１﹒５８元，瀉２４﹒０４％，暫成交９３６萬股，涉資１６９５萬元。力高（０１６２２）

報３﹒２元，跌１８﹒９９％，暫成交達６９９萬股，涉資２４８８萬元。

旭輝控股（００８８４）現價跌４﹒０９％，報４﹒２２元；成交約１９３４萬股，涉資

８３４６萬元。

現時，恆生指數報２６７２１，跌１８０點或跌０﹒６７％，主板成交９０２﹒４６億元。

國企指數報１０５０２，跌０﹒５１％或跌５３點。

上證綜合指數報２５５９，跌１０點或跌０﹒４２％，成交１２７５﹒４６億元人民幣。



表列多隻小型內房股股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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佳源國際 （０２７６８） ２﹒５６０元 跌８０﹒３１％

陽光１００ （０２６０８） １﹒１１０元 跌７０﹒００％

國瑞置業 （０２３２９） １﹒５８０元 跌２４﹒０４％

力高集團 （０１６２２） ３﹒２００元 跌１８﹒９９％

嘉年華國際 （００９９６） ０﹒１１０元 跌１６﹒６７％

皇冠環球 （００７２７） ０﹒５１０元 跌１０﹒５３％

雅居投資 （０８４２６） ０﹒１６２元 跌１０﹒００％

中國城市基礎（０２３４９） ０﹒２８０元 跌 ９﹒６８％

龍湖集團 （００９６０） ２２﹒５００元 跌 ８﹒９１％

旭輝控股 （００８８４） ４﹒２２０元 跌 ４﹒０９％

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（ｓｃ）

