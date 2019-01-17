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17/01/2019 15:58

《異動股》多隻小型內房洗倉，佳源、陽光１００、國瑞、力高插水

　　《經濟通通訊社１７日專訊》多隻小型內房股洗倉式下跌，其中佳源國際（０２７６８）
３﹒５億美元債券今日到期，午後股價急瀉，現報２﹒５６元，跌８０﹒３１％，盤中低報
１﹒４元，暫成交達３﹒２２億股，涉資１０﹒１５億元。
　　據外電報道，該公司今天有３﹒５億美元、票息８﹒１２５％債券到期。而該公司本金額
４億美元、票息１２％之２０２０年到期債券現價急跌三成創出新低。
　　另外，其他小型內房股亦見顯著下跌，陽光１００中國（０２６０８）急插七成，現報
１﹒１１元，暫成交達８６９２萬股，涉資８０８３萬元。另外，國瑞置業（０２３２９）
報１﹒５８元，瀉２４﹒０４％，暫成交９３６萬股，涉資１６９５萬元。力高（０１６２２）
報３﹒２元，跌１８﹒９９％，暫成交達６９９萬股，涉資２４８８萬元。
　　旭輝控股（００８８４）現價跌４﹒０９％，報４﹒２２元；成交約１９３４萬股，涉資
８３４６萬元。
　　現時，恆生指數報２６７２１，跌１８０點或跌０﹒６７％，主板成交９０２﹒４６億元。
國企指數報１０５０２，跌０﹒５１％或跌５３點。
　　上證綜合指數報２５５９，跌１０點或跌０﹒４２％，成交１２７５﹒４６億元人民幣。

　　表列多隻小型內房股股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際　　（０２７６８）　　　２﹒５６０元　　　跌８０﹒３１％
　　陽光１００　（０２６０８）　　　１﹒１１０元　　　跌７０﹒００％
　　國瑞置業　　（０２３２９）　　　１﹒５８０元　　　跌２４﹒０４％
　　力高集團　　（０１６２２）　　　３﹒２００元　　　跌１８﹒９９％
　　嘉年華國際　（００９９６）　　　０﹒１１０元　　　跌１６﹒６７％
　　皇冠環球　　（００７２７）　　　０﹒５１０元　　　跌１０﹒５３％
　　雅居投資　　（０８４２６）　　　０﹒１６２元　　　跌１０﹒００％
　　中國城市基礎（０２３４９）　　　０﹒２８０元　　　跌　９﹒６８％
　　龍湖集團　　（００９６０）　　２２﹒５００元　　　跌　８﹒９１％
　　旭輝控股　　（００８８４）　　　４﹒２２０元　　　跌　４﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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