《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市經信局稱，３６０企業安全集團、
北京科創安銓科技有限公司、北京衛達信息技術有限公司等１０家互聯網安全企業已分別簽約入
駐海淀和通州兩個園區。
２０１７年底，工信部和北京市正式簽署共同打造國家網絡安全產業園區的協議。到
２０２０年，產業園年產業規模有望達到１０００億元人民幣，到２０３５年，依託產業園區將
建成中國網絡安全產業「五個基地」。
17/01/2019 12:04
【駐京專電】１０家互聯網安全企業分別簽約入駐海淀和通州兩園區
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市經信局稱，３６０企業安全集團、
北京科創安銓科技有限公司、北京衛達信息技術有限公司等１０家互聯網安全企業已分別簽約入
駐海淀和通州兩個園區。
２０１７年底，工信部和北京市正式簽署共同打造國家網絡安全產業園區的協議。到
２０２０年，產業園年產業規模有望達到１０００億元人民幣，到２０３５年，依託產業園區將
建成中國網絡安全產業「五個基地」。
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