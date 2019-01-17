【駐京專電】１０家互聯網安全企業分別簽約入駐海淀和通州兩園區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市經信局稱，３６０企業安全集團、

北京科創安銓科技有限公司、北京衛達信息技術有限公司等１０家互聯網安全企業已分別簽約入

駐海淀和通州兩個園區。

２０１７年底，工信部和北京市正式簽署共同打造國家網絡安全產業園區的協議。到

２０２０年，產業園年產業規模有望達到１０００億元人民幣，到２０３５年，依託產業園區將

建成中國網絡安全產業「五個基地」。

