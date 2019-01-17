《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國資委公布，２０１８年，中央企業累計
實現營業收入２９﹒１萬億元（人民幣﹒下同），同比增長１０﹒１％；實現增加值７１萬億元
，同比增長８﹒１％；實現利潤總額１﹒７萬億元，同比增長１６﹒７％；實現淨利潤
１﹒２萬億元，同比增長１５﹒７％，歸屬於母公司所有者的淨利潤６１００１億元，同比增長
１７﹒６％。上交稅費總額２﹒２萬億元，同比增長５﹒７％。
國資委表示，各企業緊盯年初確定的目標任務，克服經濟下行壓力帶來的困難和挑戰，實現
整體效益大幅增長。
17/01/2019 10:07
【駐京專電】國資委：去年央企實現淨利１﹒２萬億，增１５﹒７％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國資委公布，２０１８年，中央企業累計
實現營業收入２９﹒１萬億元（人民幣﹒下同），同比增長１０﹒１％；實現增加值７１萬億元
，同比增長８﹒１％；實現利潤總額１﹒７萬億元，同比增長１６﹒７％；實現淨利潤
１﹒２萬億元，同比增長１５﹒７％，歸屬於母公司所有者的淨利潤６１００１億元，同比增長
１７﹒６％。上交稅費總額２﹒２萬億元，同比增長５﹒７％。
國資委表示，各企業緊盯年初確定的目標任務，克服經濟下行壓力帶來的困難和挑戰，實現
整體效益大幅增長。
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