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17/01/2019 10:50

【駐京專電】國資委：去年工業央企固定投資增６％，高於平均水平

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在發布會表示，
２０１８年中央工業企業完成固定資產投資１﹒９萬億元（人民幣．下同），同比增長
６﹒２％，增幅高於中央企業平均水平；實現淨利潤６２１２﹒２億元，同比增長２１﹒３％，
高於中央企業平均增幅５﹒６個百分點，增利額佔中央企業淨利潤增量。
　　紮實推進能源節約與生態環境保護，２０１８年中央企業萬元產值綜合能耗比「十二五」末
下降１０﹒７％。中央企業貧困地區產業投資基金完成投資項目６３個，涉及金額１２８﹒９億
元。

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