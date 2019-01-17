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17/01/2019 11:20

【駐京專電】國資委：加大央企專項整合，推進央企戰略性重組

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在發布會表示，
２０１９年的央企重組工作重點，要加大專項整合，集中優勢做強做優；同時要進一步推進央企
戰略性重組；以及加強重組整合後的融合，更好地配置國有資源，優化產業發展。
　　一是要加快實現從管企業向管資本轉變，要在強化監管、防止流失的前提下，把更多的精力
放在增強企業活力、激發企業家幹事創業上來，要加快推進國資監管機構的職能轉變，完善出資
人監督的權力和責任清單，依法落實企業的法人財產權和經營自主權。

＊探索將部分出資人的權力授予試點企業＊

　　二是加快改組組建國有資本投資運營公司，要繼續深化國有資本授權經營體制改革，建立授
權調整機制，探索將部分出資人的權力授予試點企業。要推動國有資本投資運營公司的組織構架
、管控模式的改革，進一步打造市場化運作的專業平台，在國有經濟戰略性重組和布局結構的優
化當中發揮更大的作用。
　　三是要積極推進混合所有制和股權多樣化改革，對於國有資本投資運營公司的出資企業，對
主業處於競爭領域的商業類企業，要鼓勵加大混合所有制的改革力度，進一步擴大重點領域的混
改試點，要以混促改，加快轉換企業經營機制。同時，進一步探索中央企業集團層面的股權多樣
化，要積極探索有別於國有獨資企業的公司治理和監管模式。
　　四是要加快完善市場化經營機制，要深入推進中國特色現代國有企業制度的建設。加快建立
職業經理人制度，要積極探索建立與市場接軌的經理層的激勵制度，差異化的薪酬體系。
　　五是要深入推進綜合性改革，今年要繼續抓好「十項改革試點」，國企改革「雙百行動」和
「區域性國資國企綜合改革的實驗」三個示範工程。同時要積極推進東北地區綜合改革試點，力
爭在增活力、提效率方面形成更多好經驗、做法，努力發揮國企改革在東北振興中的龍頭作用。

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